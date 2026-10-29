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Ομπράντοβιτς: «Ξέρουμε ότι η Εφές μπορεί να παίξει ωραίο μπάσκετ – Έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε πως δεν επηρεάζεται από την ήττα της Εφές από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συναντά τελευταία ο Παναθηναϊκός.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Κωνσταντινούπολη ενόψει του ματς με την Εφές στην 9η αγωνιστική της Euroleague είπε:

«Η ήττα της Εφές από τη Χάποελ και η μεγάλη διαφορά σημαίνει πως ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα με ποιότητα. Αν θυμάστε, κάποιες μέρες νωρίτερα, νίκησε τη Ζάλγκιρις με εξαιρετικό μπάσκετ. Ξέρουμε ότι ήταν απλά ένα ματς. Ξέρουμε ότι η Εφές παίζει πολύ διαφορετικό και ωραίο μπάσκετ από αυτό που έπαιξε την Τετάρτη».

Όσο για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός συγκριτικά με την έναρξη της σεζόν αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο κλείνει τα παιχνίδια του, κυρίως στο Telekom Center, απάντησε:

«Αυτή είναι η Euroleague. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να μιλαώ στους παίκτες μου. Δεν έχει σημασία αν παίζεις με μια ομάδα που είναι στον πάτο της βαθμολογίας. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Υπάρχουν πχ πολλά παιχνίδια που κρίνονται στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιου είδους πίεση. Συνεχίζουμε να παίζουμε το μπάσκετ που πρέπει να παίζουμε. Κάποια παιχνίδια τα κερδίζεις πιο εύκολα και άλλα όχι. Υπάρχουν πάντα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξεις για να είσαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι είναι η ζωή μας».

 

 

 

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