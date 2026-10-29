Οι ωραίοι και οι... μοιραίοι

Η 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, αποτέλεσε ήδη παρελθόν, με τον απολογισμό να καταγράφει 20 γκολ. Δεν ήταν η πιο παραγωγική αγωνιστική αλλά ήταν από τις πιο «ουσιαστικές». Μέχρι τώρα έχουμε δει 143 γκολ, με τον μέσο όρο να βρίσκεται στο 2,92, ένας γενικά υψηλός δείκτης.

Σε αυτούς τους 49 αγώνες, είδαμε και αρκετά πέναλτι. Άλλα να δίνονται δια γυμνού οφθαλμού και άλλα μέσω VAR. Συνολικά ως τώρα, η μπάλα στήθηκε 21 φορές στην άσπρη βούλα. Και μόλις τέσσερα δεν κατέληξαν στα δίχτυα. Προκύπτουν πάντως ενδιαφέροντα πράγματα μέσα σε αυτό το μικρό οδοιπορικό.

Οι… σπεσιαλίστες

Ο Φαμπρίτσιο Πεδρόσο μετατρέπεται σε σπεσιαλίστα των πέναλτι καθώς στις τέσσερις φορές που κλήθηκε να εκτελέσει από την άσπρη βούλα, βρήκε δίχτυα. Ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, το έπραξε απέναντι σε ΑΕΛ, Απόλλωνα, Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29Μ, παιχνίδια στα οποία η ομάδα της Λευκωσίας δεν έχασε, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Εύστοχοι 100% είναι επίσης ο Όζμπολτ του Απόλλωνα και ο Κίκο της Ανόρθωσης, οι οποίοι τις δύο φορές που εκτέλεσαν πέναλτι, δεν λάθεψαν.

Καρέ άστοχων με... Ταλιχμανίδη

Σε δύο σερί αγωνιστικές (6η και 7η), ο Χρίστος Ταλιχμανίδης του Ολυμπιακού, «ψαρεύει» τους αντιπάλους του μιας και είπε όχι στην εκτέλεση πέναλτι του Ντιονί (Ομόνοια) και του Ταμπέκου (Krasava E.N.Y.). Ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας που και πέρσι είχε αποκρούσεις πέναλτι, δείχνει να είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Φέτος νικήθηκε από τον Γιώργο Ποντικό της Ομόνοιας Αραδίππου. Μία απόκρουση πέναλτι έχει στο ενεργητικό του και ο τερματοφύλακας των «περιστεριών» Ζίβκο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είπε όχι στον Μιλίτσεβιτς της ΑΕΚ.

Πέντε κατά η Νέα Σαλαμίνα

Μία φορά ο Κόβατς και τις άλλες τέσσερις ο Βάρο, κλήθηκαν να αποκρούσουν πέναλτι που δόθηκαν κατά της Νέας Σαλαμίνας. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το… μοιραίο. Οι ερυθρόλευκοι μετρούν πέντε πέναλτι κατά, ενώ στο ένα που τους δόθηκε υπέρ, δεν βρήκαν δίχτυα, με τον Γιούση να αστοχεί.