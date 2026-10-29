Ιστορική στιγμή για το OMONOIA Foundation: Ανακοινώθηκε ο πρώτος επίσημος Πρεσβευτής του Ιδρύματος

Σε μια εκδήλωση γεμάτη μηνύματα ανθρωπισμού και κοινωνικής προσφοράς, το OMONOIA Foundation παρουσίασε απόψε τον πρώτο Πρεσβευτή του. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Ίδρυμα, καθώς με την κίνηση αυτή εγκαινιάζεται μια νέα σελίδα που στόχο έχει να ενισχύσει τη φωνή και το εύρος των κοινωνικών του δραστηριοτήτων.

Ο Πρεσβευτής του OMONOIA Foundation δεν είναι άλλος από τον τεράστιο Φαμπιάνο, ο οποίος αναλαμβάνει να εκπροσωπεί το Ίδρυμα και να μεταφέρει τις αξίες της αλληλεγγύης, της συμπερίληψης και της στήριξης προς τον συνάνθρωπο σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία.

Το μέλος του Δ.Σ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Θεόδωρος Κρίγγος ανέφερε μεταξύ άλλων στην εκδήλωση: «Θελουμε να στηρίζουμε, να βοηθάμε οικογένειες, νεαρά άτομα. Να ανταποκρινομαστε σε ανάγκες σεβόμενοι την αξιοπρέπεια του κόσμου. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τους εθελοντές μας που δεν περιμένουν ανταλλάγματα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι Σταύρος Παπασταύρου και Φαμπιάνο παράδωσαν επιταγή στον Σύνδεσμο Στήριξης Παιδιών με Αναπηρίες«Ηλιαχτίδα Ζωής».