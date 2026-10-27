Africafoot: «Ο Ολυμπιακός θέλει τον Μπι Ζαουαΐ»

«Ο Αλεξάντρ Μπι Ζαουαΐ στο στόχαστρο του Ολυμπιακού». Αυτό αναφέρει (https://africafoot.com/alexandre-zaouai-piste-par-lolympiakos/) σήμερα (27/10) -κατ’ αποκλειστικότητα- η ιστοσελίδα «Africafoot», σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τον 21χρονο επιθετικό μέσο της Μπαστιά από την Ακτή Ελεφαντοστού».

Μάλιστα αναφέρει ότι « ο ελληνικός σύλλογος έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Μπαστιά για την απόκτηση του Αλεξάντρ Μπι Ζαουαΐ, τον οποίο ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και η ομάδα του παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό».

Στα κύρια χαρακτηριστικά του σημειώνει την τεχνική ευελιξία του, τον έλεγχο της μπάλας και τη δύναμή του.

Τονίζεται ότι «σύμφωνα με τις πηγές μας, ο σύλλογος του Πειραιά έχει κάνει προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαστιά για να αποκτήσει τον παίκτη κατά την επερχόμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενώ γίνεται λόγος για τετραετές συμβόλαιο».

Ο Αλεξάντρ Μπι Ζαουαΐ έφτασε στην Μπαστιά τον Ιούνιο του 2025 κι έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ.