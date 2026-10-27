ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα ακούει ο Μενέλαος Αντωνίου, με τον Αυστριακό τι γίνεται;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Άλλη η αντιμετώπιση για τον Κύπριο διαιτητή, άλλη για τον ξένο...

Δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση για να διαπιστωθεί ότι η ΑΕΚ έχει δίκαιο να διαμαρτύρεται για τη φάση με πρωταγωνιστές τον Ντουβέρν και τον Μιλίτσεβιτς.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο παίκτης της Ομόνοιας δίνει γροθιά στον παίκτη της ΑΕΚ (δείτε και το βίντεο ΕΔΩ). 

Πολύ σωστά τα ακούει ο Μενέλαος Αντωνίου, ο οποίος έχει τεράστια ευθύνη, αφού η φάση εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια του. Ενδεχομένως και να τιμωρηθεί για τα επόμενα παιχνίδια, κάτι που φυσικά θα κρίνουν οι αρμόδιοι.

Τι γίνεται όμως με τον Αυστριακό Στέφαν Έμπνερ, o oποίος ήταν στο VAR. Όλα καλά και μέλι γάλα;

Θίγουμε το θέμα γιατί υποτίθεται ότι έρχονται ξένοι διαιτητές για να βοηθήσουν να γίνει καλύτερη η κυπριακή διαιτησία. Με τέτοια μεγάλα λάθη πώς βοηθάνε τους Κύπριους οι διαιτητές που έρχονται από το εξωτερικό και πληρώνονται κιόλας πιο πλουσιοπάροχα (σ.σ. ο εν λόγω διαιτητής ήταν VAR σε αυτή την αγωνιστική και το ΑΕΛ-Άρης);

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεράστια έκπληξη στο Carabao Cup, η Άρσεναλ αποκλείστηκε από την 18η της 4ης κατηγορίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Αρμάνι και έμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Η αντίδραση της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης στη δημόσια συγγνώμη του Εμπαπέ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μυθική πρόκριση της Σεστάο Ρίβερ κόντρα στην Εσπανιόλ στο 120'

La Liga

|

Category image

Ο Ράτκλιφ αποφάσισε την πώληση των μετοχών του σε Λωζάνη FC και Νις

NBA

|

Category image

Σούπερ ευρωπαϊκό διπλό για τον Κεραυνό στη Βιέννη

Κύπρος

|

Category image

Επόμενος σταθμός για τον Χριστοδουλίδη το Abu Dhabi Grand Slam

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (27/10) - Δέκα τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρίτο ροζ φύλλο για την Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIBA Europe Cup

Κύπρος

|

Category image

Aρχίζει το Σάββατο (31/10) η νέα σεζόν στα Grassroots

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Αντίδραση... αφεντικού και τώρα το εκτός έδρας «ρόδι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι αριθμοί που έδωσαν τη Χρυσή μπάλα στον Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε εύκολο γιατί ήταν αποφασισμένος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ρεκόρ εσόδων στο El clasico για τη Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Το σχόλιο στο κανάλι της Ομόνοιας για τη φάση Ντουβέρν - Μιλίτσεβιτς: «Ξεκάθαρο, δεν υπήρχε χτύπημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη