Τα ακούει ο Μενέλαος Αντωνίου, με τον Αυστριακό τι γίνεται;

Δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση για να διαπιστωθεί ότι η ΑΕΚ έχει δίκαιο να διαμαρτύρεται για τη φάση με πρωταγωνιστές τον Ντουβέρν και τον Μιλίτσεβιτς.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο παίκτης της Ομόνοιας δίνει γροθιά στον παίκτη της ΑΕΚ (δείτε και το βίντεο ΕΔΩ).

Πολύ σωστά τα ακούει ο Μενέλαος Αντωνίου, ο οποίος έχει τεράστια ευθύνη, αφού η φάση εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια του. Ενδεχομένως και να τιμωρηθεί για τα επόμενα παιχνίδια, κάτι που φυσικά θα κρίνουν οι αρμόδιοι.

Τι γίνεται όμως με τον Αυστριακό Στέφαν Έμπνερ, o oποίος ήταν στο VAR. Όλα καλά και μέλι γάλα;

Θίγουμε το θέμα γιατί υποτίθεται ότι έρχονται ξένοι διαιτητές για να βοηθήσουν να γίνει καλύτερη η κυπριακή διαιτησία. Με τέτοια μεγάλα λάθη πώς βοηθάνε τους Κύπριους οι διαιτητές που έρχονται από το εξωτερικό και πληρώνονται κιόλας πιο πλουσιοπάροχα (σ.σ. ο εν λόγω διαιτητής ήταν VAR σε αυτή την αγωνιστική και το ΑΕΛ-Άρης);