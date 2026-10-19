Με… προορισμό την ΑΕΚ ο Ακιντόλα

Όπως γνωστοποιήθηκε με την ανακοίνωση της αποστολής της Ομόνοιας για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (19/10, 19:00) εκτός αποστολής έμεινε ο Ακιντόλα.

Όπως προκύπτει, περισσότερο ο ποδοσφαιριστής δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για προληπτικούς λόγους και αναμένεται ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ για τον αγώνα που ακολουθεί στο πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ (26/10, 19:00).

Θυμίζουμε ότι μεσοβδόμαδα η Ομόνοια θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη, απέναντι στη Μπενφίκα, όμως ούτως ή αλλιώς ο Ακιντόλα δεν υπολογίζεται καθώς δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Στο μεταξύ, η πορτογαλική ομάδα αναμένεται στην Κύπρο το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν θα πραγματοποιήσει προπόνηση στο νησί, ενώ υπάρχει πρόθεση να πωληθούν τα 1000 εισιτήρια που έχουν στη διάθεσή τους.