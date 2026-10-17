Φρέναρε τον Εθνικό η ΑΠΕΑ, έπιασε κορυφή η Δόξα, πλησίασαν ΠΑΕΕΚ και Ερμής

Με έξι αγώνες συνεχίστηκε σήμερα (17/10) η δράση για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας μετά τη χθεσινή νίκη της Ένωσης επί του ΑΣΙΛ.

Την πρώτη του ήττα στη σεζόν και τις πρώτες του βαθμολογικές απώλειες γενικότερα κατέγραψε ο Εθνικός, ο οποίος ήττήθηκε με 1-0 εντός έδρας από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Το γεγονός εκμεταλλεύτηκε Δόξα (παραμένει αήττητη όπως και η ΑΠΕΑ) η οποία επικράτησε με 2-0 της Αγίας Νάπας, προσπέρασε τους Αχνιώτες κι έπιασε στην κορυφή την Ένωση.

Στην τρίτη θέση ισόβαθμες με τον Εθνικό ανέβηκαν ΠΑΕΕΚ και Ερμής που κέρδισαν 4-0 την ΑΕΠ Πολεμιδιών και 2-0 τη ΜΕΑΠ αντίστοιχα.

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η Αναγέννηση (3-2 τον Σπάρτακο), ισόπαλο χωρίς γκολ έληξε το Ακρίτας Χλώρακας - Ηρακλής Γερολάκκου.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Παρασκευή 16/10

Ένωση - ΑΣΙΛ 2-1

Σάββατο 17/10

Ακρίτας Χλώρακας - Ηρακλής Γερολάκκου 0-0

Δόξα - Αγία Νάπα 2-0

Σπάρτακος - Αναγέννηση 2-3

Εθνικός - ΑΠΕΑ 0-1

Ερμής - ΜΕΑΠ 2-0

ΠΑΕΕΚ - ΑΕΠ Πολεμιδιών 4-0

Κυριακή 18/10

15:30 Διγενής Ακρίτας - Χαλκάνορας

Η βαθμολογία

1. Ένωση 10

2. Δόξα 10

3. Εθνικός Άχνας 9

4. ΠΑΕΕΚ 9

5. Ερμής 9

6. ΑΠΕΑ 8

7. ΑΣΙΛ 7

8. Ηρακλής Γερολάκκου 5

9. Σπάρτακος 4

10. Διγενής Ακρίτας 4 (-1 αγώνα)

11. Αναγέννηση 3

12. ΑΕΠ Πολεμιδιών 3

13. Ακρίτας Χλώρακας 2

14. Αγία Νάπα 1

15. Χαλκάνορας 1 (-1 αγώνα)

16. ΜΕΑΠ 1