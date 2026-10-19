«Θα γυρίσει την κατάσταση»… κάποιος άλλος!

Εδώ και ημέρες κυκλοφορούν σκέψεις των ιθυνόντων της Ανόρθωσης για να αντικαταστήσουν τον προπονητή της ομάδας, Νέστορ Ελ Μάεστρο.

Πλέον φαίνεται ότι το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ακόμη περισσότερες πιθανότητες και κάποιες πληροφορίες σημειώνουν ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον επόμενο προπονητή, μετά και την ήττα από την Ομόνοια 29ης Μαΐου, την πέμπτη σε έξι αγώνες.

«Το αποτέλεσμα δεν είναι αποδεκτό, όπως ούτε η θέση που έχουμε στη βαθμολογία. Μας έλειψαν αρκετά πράγματα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε και να γυρίσουμε την κατάσταση» δήλωσε ο Ελ Μαέστρο μετά τον αγώνα.

Εξ όσων φαίνεται τη δουλειά αυτή, για βελτίωση της ομάδας της Αμμοχώστου, θα την αναλάβει κάποιος άλλος.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε παίξει έντονα το όνομα του Τραϊανού Δέλλα. Για την ώρα δεν προκύπτει κάτι, όμως είτε Δέλλας είτε οποιοσδήποτε άλλο, το σίγουρο ότι ο Ελ Μαέστρο αποχωρεί από την «Κυρία».