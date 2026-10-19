Η επίσημη εκδοχή της Ανόρθωσης γιατί διώχνει τον Ελ Μαέστρο

Επίσημη μορφή παίρνει η απομάκρυνση του Νέστορ Ελ Μαέστρο από την Ανόρθωση, με την ομάδα της Αμμοχώστου να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το διαζύγιο προκύπτει - προφανώς - μετά την αξιολόγηση από την αγωνιστική πορεία του συγκροτήματος της Αμμοχώστου, που θυμίζουμε ότι μετρά πέντε ήττες σε έξι αγώνες.

Η ανακοίνωση:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νέστορ Ελ Μαέστρο και τους συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο.

Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από συνολική αξιολόγηση της αγωνιστικής πορείας της ομάδας, η οποία παρά τις απαιτητικές συνθήκες, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Ευχαριστούμε τον Νέστορ Ελ Μαέστρο και τους συνεργάτες του και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».