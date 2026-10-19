ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η επίσημη εκδοχή της Ανόρθωσης γιατί διώχνει τον Ελ Μαέστρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Επίσημο το διαζύγιο των δύο πλευρών

Επίσημη μορφή παίρνει η απομάκρυνση του Νέστορ Ελ Μαέστρο από την Ανόρθωση, με την ομάδα της Αμμοχώστου να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το διαζύγιο προκύπτει - προφανώς - μετά την αξιολόγηση από την αγωνιστική πορεία του συγκροτήματος της Αμμοχώστου, που θυμίζουμε ότι μετρά πέντε ήττες σε έξι αγώνες.

Η ανακοίνωση:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νέστορ Ελ Μαέστρο και τους συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο.

Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από συνολική αξιολόγηση της αγωνιστικής πορείας της ομάδας, η οποία παρά τις απαιτητικές συνθήκες, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Ευχαριστούμε τον Νέστορ Ελ Μαέστρο και τους συνεργάτες του και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπελλο Coca - Cola: Αλλαγή ώρας στον αγώνα ΑΕΚ - Ακρίτας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Στην 3η θέση του NASCAR οδήγησε ο Τζιωρτζής το Capital.com Ford Mustang V8

AUTO MOTO

|

Category image

Πολυετές συμβόλαιο 139 εκατ. δολαρίων στον Κέισον Γουάλας από τους Θάντερ

NBA

|

Category image

Tα κακά αποτελέσματα και η πίεση στον Κάρικ

Premier League

|

Category image

Υπογράφει ο Ραμπιό το νέο συμβόλαιο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο Νταμάτο παίρνει τον λόγο για να βάλει «φρένο» στις διαμαρτυρίες για τα οφσάιντ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αν φτιάξει και την άμυνα...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ο Ριτσάρλισον είναι πρόβλημα της διοίκησης»

Premier League

|

Category image

Οι πρώτες εικόνες από το νέο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σάκκαρη στο Νο 31 και Τσιτσιπάς στο Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης

Τένις

|

Category image

Ευχάριστα νέα για τον Καρέτσα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Με σπασμένα φρένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Απόλλωνας είναι ο πιο αδικημένος της 15ετίας – Δεν αλλάζουμε α λα καρτ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

O KOA έδωσε διορία μέχρι τις 23/10 για κοινά συμφωνημένη θέση

AUTO MOTO

|

Category image

Η κλήρωση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη