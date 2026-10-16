Ο Μπέλινγχαμ ετοιμάζεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ (23 ετών· 10 συμμετοχές και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν) φαίνεται πως θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, ο Άγγλος μέσος -ο οποίος έφτασε στην ισπανική πρωτεύουσα το 2023- ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου για την επέκταση του συμβολαίου του κατά δύο επιπλέον έτη, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2031.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο πρώην παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα λάβει επίσης αύξηση στις απολαβές του.