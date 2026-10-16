Απορρίφθηκε η πρώτη έφεση για την τιμωρία του Βινίσιους

Ο Βινίσιους έχει τιμωρηθεί με τέσσερις αγωνιστικές για την αποβολή του στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιγιαρεάλ, έχοντας τραβήξει τα μαλλιά αντιπάλου του.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει και το clasico της 25ης Οκτωβρίου, ωστόσο, η Ρεάλ προσπαθεί είτε να μειώσει την ποινή του ποδοσφαιριστή, είτε να την αναιρέσει.

Κι ενώ σε πρώτο βαθμό η έφεση των «μερένγκες» απορρίφθηκε, το κλαμπ της Μαδρίτης θα επιμείνει στην προσπάθεια που κάνει, θεωρώντας πως είναι υπερβολική η τιμωρία που βαραίνει τον Βραζιλιάνο.

Η ομάδα θα προσφύγει και στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ισπανίας, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρει κάτι...

sport-fm.gr