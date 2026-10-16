ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απορρίφθηκε η πρώτη έφεση για την τιμωρία του Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Θα επιμείνει η Ρεάλ

Ο Βινίσιους έχει τιμωρηθεί με τέσσερις αγωνιστικές για την αποβολή του στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιγιαρεάλ, έχοντας τραβήξει τα μαλλιά αντιπάλου του.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει και το clasico της 25ης Οκτωβρίου, ωστόσο, η Ρεάλ προσπαθεί είτε να μειώσει την ποινή του ποδοσφαιριστή, είτε να την αναιρέσει.

Κι ενώ σε πρώτο βαθμό η έφεση των «μερένγκες» απορρίφθηκε, το κλαμπ της Μαδρίτης θα επιμείνει στην προσπάθεια που κάνει, θεωρώντας πως είναι υπερβολική η τιμωρία που βαραίνει τον Βραζιλιάνο.

Η ομάδα θα προσφύγει και στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ισπανίας, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρει κάτι...

sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λιντς «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Φάρκε

Premier League

|

Category image

«Να πάμε εκεί και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

ΑΕΚ

|

Category image

Δέκα χρόνια ΑΕΚ Αρένα... γεμάτα στιγμές και μεγάλες βραδιές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Εθνική ενόργανης γυμναστικής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Θα χρειαστούμε υπομονή, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Είπα στον γιο μου ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και θα του έδειχνα τι σημαίνει να είσαι δυνατός»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μάχη» στο Αγρίνιο, ντέρμπι στην Τούμπα

Super League

|

Category image

Και στα 27 τρόπαια της Ομόνοιας ο Σάββας Σάββα ήταν παρών!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Διαιτητής στην Ουρουγουάη έδωσε κίτρινη... με ηλεκτρονική συσκευή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με ρεκόρ συμμετοχών διεξάγεται την Κυριακή (18/10) το O3 OlympusMan - Trail Run 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Για να κάνουν σεφτέ...

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Mε την επιδίωξη για... κτίσιμο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο Βέλγιο για την τελική μάχη τίτλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR ο Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Πάει Λεμεσό για τη συνέχεια της σειράς!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Πλούσια δράση το Σάββατο - Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα (17/10)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη