Δεν έχει χρόνο για απογοήτευση, μόνο για δουλειά

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ΓΗΠΕΔΟ

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Πλήρωσε τα λάθη της κι αυτά οφείλει να διορθώσει η Πάφος

Μα άδεια χέρια έφυγε από το Μπέργκαμο η Πάφος καθώς γνώρισε βαριά ήττα από την Αταλάντα. Το 0-3 από το 44ο λεπτό δεν άφηνε περιθώρια ελπίδας στο σύνολο του Σα Πίντο. Οι γαλάζιοι πλήρωσαν σοβαρά αμυντικά λάθη και σαν να μην έφτανε αυτό, έχασε και τον Νταβίντ Λουίζ. Ο έμπειρος αμυντικός αποχώρησε με ενοχλήσεις και η απουσία του αποδιοργάνωσε ακόμη περισσότερα την παφιακή ομάδα. 

Η αμυντική αστάθεια ήταν από τα μεγαλύτερα προβλήματα κι σε αυτά επικεντρώνεται ο Πορτογάλος τεχνικός. Υπάρχει το ελαφρυντικό της δυναμικότητας του αντιπάλου, όμως σαφώς τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα. Απ' εκεί και πέρα, η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι της Δευτέρας (19/10) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Η αντίδραση είναι επιτακτική ανάγκη για την Πάφο που θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα, ώστε να μην χάσει επαφή με τις ψηλές θέσεις. 

Το παιχνίδι με την Αταλάντα μόνο να... διδάξει μπορεί και προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουν άπαντες. Όσον αφορά στον Νταβίντ Λουίζ, η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολοι, ενώ θα αξιολογηθεί το σαββατοκύριακο. 

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