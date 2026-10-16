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Λύθηκε το θέμα με Μαρτίνες, διαθέσιμος ενόψει Λιντς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάικλ Κάρικ επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεων πως το όλο θέμα θεωρείται λήξαν

Λήξαν πρέπει να θεωρείται εδώ και μερικές ώρες το όλο ζήτημα που αφορά τον Λισάντρο Μαρτίνες και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/10), μετά την ήττα των «Κόκκινων Διαβόλων» στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο για το Champions League (2-0).

Ο Αργεντίνος αμυντικός ξέσπασε κατά της διοίκησης και συγκεκριμένα του Τζέισον Γουίλκοξ, αναφέροντας πως το κλαμπ χρειάζεται ενίσχυση και μεταγραφές και δημιουργώντας περαιτέρω ένταση στο εσωτερικό του.

Έκτοτε, τα ρεπορτάζ ανέφεραν μέχρι και την πιθανότητα να τεθεί εκτός ομάδας από τον Μάικλ Κάρικ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που απολογήθηκε για την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Έτσι, ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ σε δηλώσεις του ανέφερε πως το θέμα ολοκληρώθηκε και ο 28χρονος αμυντικός θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Κυριακής (17/10) με αντίπαλο τη Λιντς.

gazzetta.gr

 

 

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