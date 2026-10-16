Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της LaLiga

Η κόντρα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Χαβιέρ Τέμπας πήρε νέες διαστάσεις, έπειτα από δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της LaLiga, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ισπανικός σύλλογος και το επίσημο τηλεοπτικό του κανάλι, Real Madrid TV, διαχειρίζονται ζητήματα διαιτησίας, προβάλλουν τις αμφισβητούμενες φάσεις και διαμορφώνουν την επικοινωνιακή τους γραμμή.

Ο Τέμπας εξαπέλυσε επίθεση και σε δημοσιογράφους που, κατά την άποψή του, αναπαράγουν τις θέσεις της διοίκησης της Ρεάλ, κάνοντας ειδική αναφορά στους Τομάς Γκονθάλεθ Μαρτίν και Χεσούς Ουρντιόλα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Real Madrid TV αποτελεί κεντρικό κομμάτι μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που παρουσιάζει συστηματικά τη «βασίλισσα» ως αδικημένη από τη διαιτησία.

Το πλέον αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του ήταν η αναφορά στις μεθόδους προπαγάνδας που χρησιμοποίησε ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας. Ο πρόεδρος της LaLiga διευκρίνισε ότι η σύγκριση αφορούσε τις τεχνικές προπαγάνδας και όχι τη ναζιστική ιδεολογία ή τους φιλάθλους της Ρεάλ.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα επιλεκτικής παρουσίασης των περιστατικών που αφορούν τη διαιτησία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ρεάλ διαχειρίζεται τις διαφωνίες της με τη LaLiga σχετικά με τον προγραμματισμό των αγώνων. Ζήτησε, μάλιστα, να δημοσιοποιηθούν όλες οι αιτήσεις του συλλόγου για αλλαγές ημερομηνιών και ωρών διεξαγωγής, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της διοργανώτριας αρχής, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για τα αιτήματα που έγιναν δεκτά ή απορρίφθηκαν.

Ο Τέμπας αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στο πρόγραμμα που σχετίζονται με εκδηλώσεις στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τα ωράρια δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετούν το αφήγημα περί εις βάρος της Ρεάλ μεταχείρισης.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Τέμπας:

«Τομάς Γκονθάλεθ Μαρτίν και Χεσούς Ουρντιόλα, κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα άρθρα σας από μια ανακοίνωση της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τομάς, ιδιαίτερα εσύ, έχεις μετατραπεί στον επίσημο εκπρόσωπο της διοίκησης, σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρησιμοποιείς εκφράσεις πανομοιότυπες με εκείνες που έχω ακούσει από υψηλόβαθμο στέλεχος της Βαλντεμπέμπας. Πολλές αναφορές σε “πηγές του συλλόγου”, αλλά ελάχιστη απόσταση από όσα αυτές οι πηγές θέλουν να περάσουν. Μοιάζεις με παπαγαλάκι, μόνο που έχεις πληκτρολόγιο.

Και για να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τα πρόσωπα: το υψηλόβαθμο στέλεχος του οποίου τις εκφράσεις αναπαράγεις δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνον που τηλεφωνεί στις συντακτικές ομάδες των μέσων ενημέρωσης, ζητώντας την απομάκρυνση δημοσιογράφων και ασκώντας πιέσεις για την απομάκρυνση στελεχών εταιρειών. Πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα. Και αυτά τα τηλεφωνήματα και οι πιέσεις δεν ανήκουν στο παρελθόν. Συμβαίνουν τώρα. Και μάλιστα, πολύ έντονα. Στην περίπτωση του El Debate, δεν θα τηλεφωνήσει, αν και ίσως για να…

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης διευθύνει μια ορχήστρα από φερέφωνα, με τη Real Madrid TV να δίνει τον ρυθμό. Η παρτιτούρα είναι πάντα η ίδια: επιλέγονται οι φάσεις που εξυπηρετούν, επαναλαμβάνεται η αίσθηση της αδικίας, καλλιεργείται η καχυποψία και υποδεικνύονται οι εχθροί.

Αυτή η μέθοδος θυμίζει τους μηχανισμούς προπαγάνδας που αξιοποίησε ο Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας: συστηματική επανάληψη, κατασκευή ενός εχθρού και υποταγή των γεγονότων σε ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Η σύγκριση αφορά αυτές τις τεχνικές προπαγάνδας και όχι μια ιδεολογία ούτε, φυσικά, τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Real Madrid TV αποτελεί κεντρικό κομμάτι αυτού του μηχανισμού. Πού βρίσκεται η ολοκληρωμένη ανάλυση των αγώνων κάθε αγωνιστικής; Πού είναι τα πιθανά διαιτητικά λάθη που αδικούν άλλους συλλόγους ή εκείνα που ευνοούν τη Ρεάλ Μαδρίτης; Αν εξέταζαν όλες τις αναμετρήσεις με τον ίδιο μεγεθυντικό φακό, ίσως το αποτέλεσμα να χαλούσε το σενάριό τους.

Ωστόσο, το σενάριο απαιτεί η Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται πάντοτε ως θύμα. Έτσι, φτάνουμε στο σημείο να παρουσιάζεται ακόμη και μια μη λανθασμένη απόφαση ως διαιτητικό λάθος, ενώ η υπόθεση Νεγκρέιρα χρησιμοποιείται ως μόνιμη εξήγηση για κάθε απόφαση που δεν τους αρέσει. Η υποψία παρουσιάζεται ως αποδεδειγμένο γεγονός και το συμπέρασμα έχει γραφτεί πριν καν αρχίσει ο αγώνας.

Η ίδια τεχνική μεταφέρεται πλέον και στο ζήτημα των ωραρίων: παρουσιάζονται όσα τροφοδοτούν το αίσθημα αδικίας και αποκρύπτεται το πλαίσιο που θα επέτρεπε να ελεγχθεί αν οι ισχυρισμοί ευσταθούν.

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τα ωράρια, Τομάς. Ας εξηγήσει εκείνο το υψηλόβαθμο στέλεχος που τροφοδοτεί τα φερέφωνα πόσα αιτήματα για αλλαγή ώρας και ημέρας έχει υποβάλει η Ρεάλ Μαδρίτης και πόσα από αυτά έχουν γίνει δεκτά. Σε αυτό το θέμα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης. Να συμπεριλάβει και όσα έγιναν δεκτά. Ας μην αναφέρει μόνο εκείνο που τον ενδιαφέρει για να κατασκευάσει την εκάστοτε αντιπαράθεση.

Ας συμπεριλάβει επίσης τα αιτήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εκδηλώσεων τις οποίες επιτρέπει η “υπεράδεια” στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Όταν πρόκειται να ζητήσουν να προσαρμοστεί η διοργάνωση στις ανάγκες τους, δείχνουν μεγάλη πρωτοβουλία. Όταν έρχεται η ώρα να αναγνωρίσουν τα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν, η μνήμη τους είναι σαφώς πιο επιλεκτική.

Αυτός είναι ο απολογισμός που πρέπει να δημοσιοποιηθεί: τι ζήτησε η Ρεάλ Μαδρίτης, τι της παραχωρήθηκε και τι δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί, μαζί με τους λόγους. Τα ωράρια επηρεάζουν επίσης τον αντίπαλο, άλλους συλλόγους, τους φιλάθλους και τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της διοργάνωσης. Ένα αίτημα δεν μετατρέπεται σε δικαίωμα επειδή προέρχεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και μια άρνηση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπάρχει δίωξη. Η LaLiga υπερασπίζεται τη διοργάνωσή της.

Αυτό που δεν είναι σοβαρό είναι να ζητούνται προσαρμογές στις ημέρες, στις ώρες και στο πρόγραμμα και στη συνέχεια κάθε διαφωνία να παρουσιάζεται ως απόδειξη ότι η LaLiga ενεργεί εις βάρος του συλλόγου. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη μεταχείριση που έχει δεχθεί, πρέπει να καταγράψουμε ολόκληρη τη μεταχείριση που έχει δεχθεί.

Τομάς, έχεις συγκεκριμένα ερωτήματα να θέσεις στις πηγές σου. Και η Real Madrid TV έχει υλικό για μια εκπομπή: τα αιτήματα του συλλόγου και τις απαντήσεις που έλαβε. Θα δούμε αν θα αφιερώσει σε αυτό το ιστορικό τον ίδιο ενθουσιασμό που δείχνει στα βίντεο με τις υποτιθέμενες αδικίες.

Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα φερέφωνα ενισχύουν το μήνυμα. Η Real Madrid TV προσφέρει τις εικόνες, άλλοι βάζουν τους τίτλους και όλοι επαναλαμβάνουν την ίδια κατηγορία».

Η απάντηση της Ρεάλ και το αίτημα παραίτησης

Η αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τέμπας «απολύτως απαράδεκτες και εξαιρετικά σοβαρές», υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση των πρακτικών της διοίκησης και του τηλεοπτικού της σταθμού με εκείνες του ναζιστικού καθεστώτος είναι βαθιά προσβλητική.

Οι Μαδριλένοι τόνισαν ότι η διευκρίνιση του προέδρου της LaLiga πως δεν αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία δεν αναιρεί, κατά την άποψή τους, τη βαρύτητα των χαρακτηρισμών του. Παράλληλα, έκαναν λόγο για ακόμη ένα επεισόδιο στις επανειλημμένες επιθέσεις του Τέμπας κατά του συλλόγου, του προέδρου του και των μέσων ενημέρωσής του.

Η Ρεάλ στάθηκε ιδιαίτερα και στην υπόθεση Νεγκρέιρα, κατηγορώντας τον Τέμπας ότι επικεντρώνεται στην απαξίωση του συλλόγου αντί να αξιοποιεί τις θεσμικές του θέσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αναμόρφωση του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Στην ανακοίνωσή της, η «βασίλισσα» υπενθύμισε ότι έχει απευθυνθεί απευθείας στην UEFA, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των πληρωμών που πραγματοποίησε επί σειρά ετών η Μπαρτσελόνα προς τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της τεχνικής επιτροπής διαιτητών της ισπανικής ομοσπονδίας.

Επιπλέον, επανέλαβε το αίτημά της για συνολική αναδιάρθρωση του διαιτητικού συστήματος και των δομών διοίκησης, εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου της ομοσπονδίας, με αντικατάσταση όσων είχαν θέσεις ευθύνης κατά την επίμαχη περίοδο.

Η Ρεάλ κατέληξε στην ανακοίνωσή της υποστηρίζοντας ότι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του Τέμπας καταδεικνύει έλλειψη ουδετερότητας, σεβασμού και αμεροληψίας, στοιχεία που, όπως σημείωσε, είναι ασύμβατα με τις θεσμικές αρμοδιότητές του.

Για τον λόγο αυτό, απαίτησε την άμεση παραίτησή του τόσο από την προεδρία της LaLiga όσο και από τη θέση του αντιπροέδρου της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, εκτιμώντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις και η στάση του τον καθιστούν θεσμικά ακατάλληλο να συνεχίσει να κατέχει τα συγκεκριμένα αξιώματα.

Η νέα αντιπαράθεση προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στη μακρόχρονη διαμάχη ανάμεσα στη διοίκηση της Ρεάλ και τον επικεφαλής της LaLiga, με επίκεντρο τη διαιτησία, την υπόθεση Νεγκρέιρα, την επικοινωνιακή διαχείριση των αμφισβητούμενων φάσεων και τη λειτουργία των θεσμών του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Μαδριλένων:

«Σε απάντηση στις δηλώσεις του Χαβιέρ Τέμπας, προέδρου της LaLiga και αντιπροέδρου της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στις οποίες συγκρίνει τις μεθόδους δράσης της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης με εκείνες που χρησιμοποιούσε ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, υποδεικνύοντας τη Real Madrid TV ως εργαλείο αυτής της υποτιθέμενης στρατηγικής, η Ρεάλ Μαδρίτης δηλώνει τα ακόλουθα:

Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί απολύτως απαράδεκτο και εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός ότι ένα πρόσωπο που κατέχει δύο κορυφαίες θέσεις ευθύνης στο ισπανικό ποδόσφαιρο καταφεύγει στη σύγκριση των μεθόδων προπαγάνδας του συλλόγου με εκείνες του ναζιστικού καθεστώτος, προκειμένου να τον δυσφημήσει, όπως επίσης τη διοίκησή του και το τηλεοπτικό του κανάλι. Η διευκρίνιση ότι δεν αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τον βαθιά προσβλητικό, ηθικά αποκρουστικό και θεσμικά αναξιοπρεπή χαρακτήρα των δηλώσεών του.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν ακόμη ένα επεισόδιο στις επανειλημμένες επιθέσεις του Χαβιέρ Τέμπας κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, του προέδρου της και των μέσων ενημέρωσής της. Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιεί ακόμη και ερωτήματα, πληροφορίες ή απόψεις δημοσιογράφων που δεν ανήκουν στον σύλλογο, προκειμένου να στρέφει εναντίον μας τα απαξιωτικά σχόλιά του, αποδίδοντάς μας ευθύνες για ενέργειες τρίτων με τις οποίες δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι ο Τέμπας χρησιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις για να αμφισβητήσει τις νόμιμες ενέργειες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Real Madrid TV σε σχέση με την υπόθεση Νεγκρέιρα.

Λόγω της έλλειψης ανταπόκρισης απέναντι στην εξαιρετική σοβαρότητα της υπόθεσης Νεγκρέιρα από τους δύο θεσμούς στους οποίους ο Χαβιέρ Τέμπας κατέχει κορυφαίες θέσεις ευθύνης, ο σύλλογός μας αναγκάστηκε να απευθυνθεί απευθείας στην UEFA, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των πληρωμών που πραγματοποιούσε επί σειρά ετών η Μπαρτσελόνα προς τον αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διοργανώσεων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά επίσης μια συνολική αναμόρφωση του διαιτητικού συστήματος, καθώς και των δομών διοίκησης, διαχείρισης, εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου της ομοσπονδίας, μέσω της αντικατάστασης όσων κατείχαν θέσεις ευθύνης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι ο Χαβιέρ Τέμπας, πρόεδρος της LaLiga και αντιπρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία υπάγεται η Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών, αφιερώνει τις προσπάθειές του στη δυσφήμηση της Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να προωθεί, αξιοποιώντας τις θεσμικές του αρμοδιότητες, τη διαλεύκανση αυτών των εξαιρετικά σοβαρών γεγονότων και την αναγκαία αναγέννηση του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του Χαβιέρ Τέμπας καταδεικνύει έλλειψη ουδετερότητας, σεβασμού και αμεροληψίας, στοιχεία ασύμβατα με τις θεσμικές του ευθύνες. Οι συνεχείς επιθέσεις του κατά της Ρεάλ Μαδρίτης και όσων ζητούν διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις αποτελούν, κατά την άποψη του συλλόγου μας, πραγματική μάστιγα για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις και η συμπεριφορά του Χαβιέρ Τέμπας θα ήταν απαράδεκτες σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό που διέπεται από τις αρχές του σεβασμού, της ουδετερότητας και της ακεραιότητας και ότι τον καθιστούν θεσμικά ακατάλληλο να συνεχίσει να κατέχει τα αξιώματα που έχει σήμερα.

Ως εκ τούτου, η Ρεάλ Μαδρίτης απαιτεί την άμεση παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της LaLiga και του αντιπροέδρου της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, το θεσμικό της κύρος, την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης Νεγκρέιρα και την αναγκαία αναγέννηση του ισπανικού ποδοσφαίρου».

sport-fm.gr