ΚΟΑ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ορόσημο για την αναβάθμιση των συστημάτων CCTV σταδίων

Σημαντική εξέλιξη προκύπτει για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των σταδίων, σύμφωνα με την πιο κάτω ανακοίνωση του ΚΟΑ.

Αναλυτικά: Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι όλες οι Αρχές Σταδίων Α’ Κατηγορίας, καθώς και οι Αρχές των σταδίων Τσιρείου και Παραλιμνίου, έχουν συμμορφωθεί με το πρώτο ορόσημο και έχουν υποβάλει στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων συγκριτικό πίνακα των συστημάτων CCTV που διαθέτουν, σε σχέση με τις προδιαγραφές της Αρχής.

Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων θα εξετάσει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, ώστε να καθοριστούν και να συμφωνηθούν με κάθε Αρχή Σταδίου οι εργασίες που απαιτούνται για την αναβάθμιση των συστημάτων CCTV.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, θα ετοιμαστούν τα έγγραφα για την προκήρυξη διαγωνισμών, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, για την αναβάθμιση των συστημάτων.