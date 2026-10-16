Την ερχόμενη Δευτέρα η κλήρωση του Κυπέλλου Coca – Cola Μικρών Κατηγοριών

Η διαδικασία των κληρώσεων για την 17η διοργάνωση από τότε που καθιερώθηκε ο θεσμός, θα καλύψει τρεις φάσεις και θα γίνει στα γραφεία της ΚΟΠ στις 11:00πμ.

Στη φετινή διοργάνωση θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες 21 ομάδες:

Από το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας: FC Λειβάδια, ΑΕΚ Κελλιών, ΑΕΝ, Αλκή, Ανόρθωση Μουτταγιάκας, Ασπίς Πύλας, ΘΟΪ Λακατάμιας, Εθνικός Άσσιας, Εθνικός Λατσιών, Κέδρος, Ξυλοφάγου FC, Οθέλλος Αθηαίνου, Ομόνοια Ψευδά, ΠΟ Ορμήδειας

Από την Επίλεκτη Κατηγορία: Ακάμας / Πέγεια, ΑΕ Τρούλλων, ΑΠΟΝΑ, ΑΠΟΠ Πόλης, Γεροσκήπου FC, ΘΟΪ Πύργου, Ορφέας Λευκωσίας.

Σύστημα διεξαγωγής

Στην πρώτη φάση θα τοποθετηθούν και οι 21 ομάδες σε μία κληρωτίδα. Θα κληρωθούν πέντε αγώνες και οι νικητές θα προκύψουν μέσα από μονούς αγώνες. Οι υπόλοιπες 11 ομάδες θα περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα.

Στη δεύτερη φάση με βάση τα πιο πάνω θα λάβουν μέρος 16 ομάδες και θα γίνουν οκτώ μονοί αγώνες.

Στην προημιτελική φάση οι αγώνες θα είναι επίσης μονοί.

Όταν ξεκαθαρίσει η τετράδα θα γίνει η κλήρωση της ημιτελικής φάσης όπου οι αγώνες θα είναι διπλοί.