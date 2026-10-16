Απολογήθηκε αυτοπροσώπως ο Ντόρσεϊ, εμφανίστηκε μετανιωμένος

Ημέρα εξελίξεων στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού η σημερινή, αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τις πρόσφατες δηλώσεις του, με τις οποίες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον χρόνο συμμετοχής του.

Η αντίδραση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ ήταν άμεση και σκληρή, καθώς άφησε τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ εκτός αποστολής για το αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Αθήνα.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η κλήση σε απολογία του 30χρονου άσου, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με τον παίκτη να συναντά τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη, σε κατ' ιδίαν συζήτησή τους.

O διεθνής γκαρντ εμφανίστηκε μετανιωμένος για όσα είπε και για την έκταση που πήρε το ζήτημα, καθώς συνειδητοποίησε πως με την κίνησή του αυτή «πλήγωσε» τόσο την ίδια την ομάδα όσο και τον εαυτό του, νιώθοντας την ανάγκη να απολογηθεί στον σύλλογο.

Όσον αφορά στην τιμωρία που θα του επιβληθεί, το πιθανότερο είναι να προπονείται μόνος του για ένα χρονικό διάστημα, με τη σχετική απόφαση να λαμβάνεται από τη διοίκηση, αφού εξεταστούν και αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι εκτός αποστολής από το κυριακάτικο (18/10) εκτός έδρας παιχνίδι των Πειραιωτών με τους Vikos Φalcons για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

sport-fm.gr