Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φινάλε με νίκη της ΠΑΕΕΚ (Βαθμολογία)
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη Β' Κατηγορία.
Με νίκη 2-1 της ΠΑΕΕΚ επί του Ακρίτα ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική στη Β' Κατηγορία. Με την επιτυχία αυτή η ομάδα της Κερύνειας, συγκατοικεί με τον Ερμή στην 5η θέση, ενώ απέχει τρεις βαθμούς από την κορυφή.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία.
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ερμής 0-1
ΜΕΑΠ – Εθνικός Άχνας 0-5
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Σπάρτακος 0-0
Αναγέννηση – Διγενής Μ. 1-3
Χαλκάνορας – Δόξα 3-4
Αγία Νάπα – Ε.Ν.Π. 1-2
ΑΣΙΛ – Ηρακλής 2-0
ΠΑΕΕΚ – Ακρίτας 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνικός 9
2. ΑΣΙΛ 7
3. Ένωση 7
4. Δόξα 7
5. ΠΑΕΕΚ 6
6. Ερμής 6
7. ΑΠΕΑ 5
8. Σπάρτακος 4
9. Διγενής Μ. 4
10. Ηρακλής Γ. 4
11. ΑΕΠ 3
12. Ακρίτας 1
13. Αγίας Νάπα 1
14. Χαλκάνορας 1
15. ΜΕΑΠ 1
16. Αναγέννηση Δερ. 0