Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φινάλε με νίκη της ΠΑΕΕΚ (Βαθμολογία)

Με νίκη 2-1 της ΠΑΕΕΚ επί του Ακρίτα ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική στη Β' Κατηγορία. Με την επιτυχία αυτή η ομάδα της Κερύνειας, συγκατοικεί με τον Ερμή στην 5η θέση, ενώ απέχει τρεις βαθμούς από την κορυφή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία.

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ερμής 0-1

ΜΕΑΠ – Εθνικός Άχνας 0-5

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Σπάρτακος 0-0

Αναγέννηση – Διγενής Μ. 1-3

Χαλκάνορας – Δόξα 3-4

Αγία Νάπα – Ε.Ν.Π. 1-2

ΑΣΙΛ – Ηρακλής 2-0

ΠΑΕΕΚ – Ακρίτας 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Εθνικός 9

2. ΑΣΙΛ 7

3. Ένωση 7

4. Δόξα 7

5. ΠΑΕΕΚ 6

6. Ερμής 6

7. ΑΠΕΑ 5

8. Σπάρτακος 4

9. Διγενής Μ. 4

10. Ηρακλής Γ. 4

11. ΑΕΠ 3

12. Ακρίτας 1

13. Αγίας Νάπα 1

14. Χαλκάνορας 1

15. ΜΕΑΠ 1

16. Αναγέννηση Δερ. 0