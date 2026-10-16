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Ο Πάτσο αποφεύγει τις κάρτες, όπως ο διάολος το λιβάνι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Είναι αποτελεσματικός στις μονομαχίες του με κάθε αντίπαλο

Κατάφερε να τα βάλει και με τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν και πάλι έβγαλε το ματς… αναίμακτα.

Οι «πολίτες» ασφαλώς και τα βρήκαν σκούρα μαζί του παρά τα δυο γκολ που σημείωσαν, ωστόσο, ο Γουίλιαν Πάτσο πέρασε άλλη μια πρόκληση με τεράστια επιτυχία για την τρομερή επίδοση που καταγράφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο πρώτος, ιστορικά, ποδοσφαιριστής από το Εκουαδόρ που έχει κατακτήσει Champions League, χάρη στα τρομερά επιτεύγματα της Παρί την τελευταία διετία, έχει συμπληρώσει πια 36 αναμετρήσεις στο Champions League δίχως ν’ αντικρίσει κάρτα από τους διαιτητές!

Η θέση του, επιβάλλει τη δύναμη και τα σκληρά μαρκαρίσματα αν κι εφόσον αυτά κρίνονται επιτακτικά για να σταματήσει μια επικίνδυνη κατάσταση για τα γκολπόστ των Παριζιάνων εν τη γενέσει της, ωστόσο, ο Πάτσο… τους βάζει στη θέση τους όλους.

Και το κάνει με τρόπο που αποφεύγει την κύρωση από τους referees, δημιουργώντας ένα σερί που όμοιό του ουδείς εν ενεργεία αμυντικός έχει καταφέρει να φτάσει!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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