Β’ Κατηγορία: Ένωση – ΑΣΙΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής)

Η Ένωση θα φιλοξενήσει τον ΑΣΙΛ Λύσης και το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 19:00, θα μεταδοθεί από τη Cytavision.

Μετά από τρεις αγωνιστικές οι δύο ομάδες βρίσκονται στους επτά βαθμούς, αμέσως πιο κάτω από τον πρωτοπόρο Εθνικό Άχνας που οδηγεί την κούρσα με εννέα βαθμούς.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με τις ακόλουθες αναμετρήσεις (15:30):

Ακρίτας Χλώρακας - Ηρακλής Γερολάκκου

Δόξα Κατωκοπιάς - Αγία Νάπα

Σπάρτακος Κιτίου - Αναγέννηση Δερύνειας

Εθνικός Άχνας - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Ερμής Αραδίππου - ΜΕΑΠ

ΠΑΕΕΚ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Ο αγώνας Διγενής Ακρίτας Μόρφου - Χαλκάνορας θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.2026.