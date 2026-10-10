Επιστροφή με φουλ δράση

Eπιστροφή στη δράση στο πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας, με όλους τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής να διεξάγονται σήμερα το απόγευμα. O Eθνικός Άχνας, η μοναδική ομάδα που έκανε το δύο στα δύο στις πρώτες αγωνιστικές, δοκιμάζεται εκτός έδρας, στις 15:30, απέναντι στη ΜΕΑΠ, η οποία έχει έναν βαθμό στη συγκομιδή της.

Από εκεί και πέρα, την ίδια ώρα θα γίνουν άλλες έξι αναμετρήσεις. Αυτές είναι οι εξής: AEΠ Πολεμιδιών - Ερμής, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Διγενής Μόρφου, Χαλκάνορας - Δόξα, Αγία Νάπα - Ένωση και ΑΣΙΛ - Ηρακλής Γερολάκκου.

Στις 19:00 θα αρχίσει το παιχνίδι μεταξύ της ΠΑΕΕΚ και του Ακρίτα.

Η βαθμολογία: Εθνικός 6, Δόξα 4, ΑΠΕΑ 4, Ένωση 4, ΑΣΙΛ 4, Ηρακλής Γερ. 4, ΠΑΕΕΚ 3, ΑΕΠ 3, Σπάρτακος 3, Ερμής 3, Διγενής Μόρφου 1, ΜΕΑΠ 1, Αγία Νάπα 1, Χαλκάνορας 1, Αναγέννηση Δερ. 0.