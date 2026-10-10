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Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για ΕΝΥ – Απόλλων και ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Στις 18:00 η ΕΝΥ υποδέχεται τον Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος – Επιστροφή», ενώ στις 19:00 το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ.

ΕΝΥ – Απόλλων

Στο τελικό αποτέλεσμα, ο Απόλλων έχει τον πρώτο λόγο, με τη νίκη του να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.42. Η επικράτηση της ΕΝΥ δίνεται στα 7.70, ενώ η ισοπαλία στα 4.25.

Επιλογές υπάρχουν και στην αγορά των συνολικών γκολ. Το Over 1.5 προσφέρεται στο 1.28 και το Under 1.5 στα 3.50, ενώ στο όριο των 2.5 γκολ το Over δίνεται στο 1.82 και το Under στο 1.91.

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ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

Μία ώρα αργότερα, στις 19:00, το ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη του ΑΠΟΕΛ προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.44, η ισοπαλία στα 4.25, ενώ το διπλό της Νέας Σαλαμίνας ανεβαίνει στα 7.20.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 3.05.

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