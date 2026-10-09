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Όσο έπρεπε και προσεκτική

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτσι ήρθε η νίκη για την Ομόνοια

Η Ομόνοια έπαιξε όσο έπρεπε και ήταν πολύ προσεκτική για να μην την πατήσει στην Πάφο από την Καρμιώτισσα. Άλλωστε οι γηπεδούχοι δεν είχαν τίποτα να χάσουν κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές. 

Οι πράσινοι, φάνηκε να δυσκολεύονται στο πρώτο μέρος παρόλο που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το 0-0 στο 45+3΄έλεγε την αλήθεια στην Πάφο.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Μπεργκ ήταν πιο ουσιαστική βάζοντας πολύ περισσότερη πίεση στον αντίπαλο. Μετά το 0-1 τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους παρόλο που έμενε ακόμα μισή ώρα στο ματς. 

Τελικά το διπλό μετατράπηκε σε πάρτι με τριάρα και η Ομόνοια ανέβηκε στην κορυφή κερδίζοντας ένα παιχνίδι που ήρθε μετά από μία περίοδο τριών βδομάδων διακοπής. 

α.ψ

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