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Θα βγουν... μαχαίρια μέχρι την άλλη διακοπή με ένα σωρό ντέρμπι!

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Δέκα ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος

Ήταν μεγάλη η διακοπή και ο ποδοσφαιρικός κόσμος αναμένει με αγωνία την επανέναρξη του πρωταθλήματος, που θα μπει σε πιο έντονους ρυθμούς πριν τη νέα διακοπή, που δεν είναι μακριά. Το επόμενο σταμάτημα για εθνικές υποχρεώσεις είναι με το πέρας της 9ης αγωνιστικής, στις 8 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα γίνουν ακόμη πέντε στροφές, που περιλαμβάνουν μπόλικα ντέρμπι και τα οποία θα δώσουν μία πρώτη ασφαλή εικόνα για το άνω διάζωμα.

Κάποιες ομάδες θα μπουν σε αυτό το… ζόρι με άνεση, χωρίς να σημαίνει πως υπάρχει πολυτέλεια να χάσουν. Και άλλες με πολλή πίεση, όμως, παρόλα αυτά, εφόσον φέρουν εις πέρας το κοπιαστικό πρόγραμμα, τότε θα είναι κερδισμένες και θα καλύψουν τυχόν χαμένο έδαφος. Συνολικά μέσα στις επόμενες πέντε αγωνιστικές έχουμε δέκα ντέρμπι. Τα περισσότερα σε αυτό το… ράλι θα τα δώσει ο Άρης, ο οποίος έχει τέσσερα, ενώ, αντίθετα, ο Απόλλωνας έχει μόνο ένα να δώσει με ανταγωνιστή.

Απλώς να σημειώσουμε πως στα ντέρμπι περιλαμβάνονται οι έξι «μεγάλοι», συν Άρη και Πάφος, οι οποίοι εισήλθαν σε αυτό το γκρουπ τα τελευταία χρόνια. Με την επανέναρξη, τα βλέμματα στρέφονται στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και στην αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την Πάφος FC.  

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ανόρθωση - Πάφος FC.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Άρης - ΑΕΚ, Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ - Άρης, ΑΕΚ - Ομόνοια.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Απόλλων - Πάφος FC, Ομόνοια - ΑΕΛ, Άρης - Ανόρθωση.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ανόρθωση - Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ - Άρης.

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