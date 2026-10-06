Βρήκε τον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό ο Θεοδώρου

Ανακοίνωσε εξέδωσε η Ένωση, μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη της συνεργασίας με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Θεοδώρου, ο οποίος αποχώρησε από την Ανόρθωση το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Αναλυτικά:

Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΕΝΠ τον Δημήτρη Θεοδώρου.

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 29χρονο διεθνή επιθετικό ποδοσφαιριστή Δημήτρη Θεοδώρου.

Μια εξαιρετική μεταγραφή για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, που ενισχύει τη γραμμή κρούσης της με έναν έμπειρο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή με πλούσια αγωνιστική δράση.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη Θεοδώρου μια ποδοσφαιρική χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες με τη βυσσινί φανέλα!