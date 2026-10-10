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Πιο εύκολο... όμως με παγίδες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Ο Απόλλωνας φιλοδοξεί να επιστρέψει νικηφόρα και να συνεχίσει το αήττητό του

Το σημερινό (18:00) παιχνίδι του Απόλλωνα, στο στάδιο «Αμμόχωστος-Επιστροφή», απέναντι στην Krasava ENY αποτελεί το ευκολότερο από όσα έχει δώσει μέχρις στιγμής. Φυσικά, αυτό στα χαρτιά. Ο αγώνας κόντρα στην ομάδα της Λεμεσού δεν έχει την εικόνα των προηγούμενων τεσσάρων που είχαν τον χαρακτήρα ντέρμπι, όμως είναι ένα παιχνίδι με παγίδες.

Εξάλλου, πέρσι οι γαλάζιοι την είχαν πάθει από την Krasava ENY, χάνοντας με 3-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση, στην 15η αγωνιστική, ο Απόλλωνας κέρδισε 1-0 με γκολ που ήρθε προς το τέλος και συγκεκριμένα στο 86', στον πρώτο αγώνα της θητείας του Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Αργεντινού τεχνικού στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, πριν από τη διακοπή, ήταν αήττητη εν μέσω ενός δύσκολου προγράμματος έχοντας μια νίκη κόντρα στην Ανόρθωση (3-1), καθώς και ισοπαλίες με Άρη (2-2), Ομόνοια (0-0) και ΑΠΟΕΛ (2-2). Στα αγωνιστικά, επιστρέφουν οι Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Όζμπολτ, ενώ δεδομένα εκτός υπηρεσίας είναι οι Άγγελος Ανδρέου και Ντανίλο Σπόλιαριτς, όπως και ο Γκόλτσον, για τον οποίον εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα προλάβει να αγωνιστεί εντός του 2026.

 

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