Να το κάνει για πρώτη φορά!

Ένα τεράστιο εμπόδιο ξεπροβάλλει μπροστά από τη Νέα Σαλαμίνα, ώστε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα της Αμμοχώστου, που πριν από τη διακοπή είχε επικρατήσει με το ευρύ 3-0 της Ανόρθωσης, παίρνοντας το πρώτο τρίποντο της σεζόν, θα πάει στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει απόψε στις 19:00 τον ΑΠΟΕΛ.

Μία ομάδα που δεν κέρδισε ποτέ στην ιστορία της στο ΓΣΠ, ενώ γενικότερα μόνο μία φορά πήρε διπλό επί των γαλαζοκιτρίνων, στο τελευταίο συναπάντημά τους στο Μακάρειο, πριν από τη μετακόμιση των πρωτευουσιάνων.

Γενικότερα η τελευταία νίκη των ερυθρολεύκων επί των γαλαζοκιτρίνων επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2011, όταν είχαν κερδίσει εντός έδρας με 1-0.

Στα θετικά για την προετοιμασία των πλάνων του προπονητή Ανχέλ Λόπεθ είναι το γεγονός ότι έχει όλους στους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και συνεπώς έχει την ευχέρεια να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.