Η EuroLeague εξετάζει την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της Αδριατικής Λίγκας

Σημαντικές εξελίξεις ενδέχεται να δρομολογηθούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς η EuroLeague φέρεται να εξετάζει την είσοδό της στο μετοχικό σχήμα της Αδριατικής Λίγκας, με απώτερο στόχο την απόκτηση της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του SportKlub, το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (9/10) μεταξύ της διοίκησης της EuroLeague και εκπροσώπων των συλλόγων που έχουν την ιδιοκτησία της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρεται, η πρόθεση για απόκτηση μεριδίου στην Αδριατική Λίγκα παρουσιάστηκε ως ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προχωρήσει στο προσεχές διάστημα, χωρίς, ωστόσο, να έχουν αρχίσει επίσημες διαπραγματεύσεις. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι της Ντουμπάι και της Κλουζ-Ναπόκα, παρότι οι δύο ομάδες δεν ανήκουν στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Αδριατικής Λίγκας.

Η κινητικότητα αυτή συνδέεται, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, με την προοπτική δημιουργίας του NBA Europe, η οποία φέρεται να ωθεί την EuroLeague στην επιτάχυνση των σχεδίων της για την ενίσχυση της θέσης της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί κινήσεις στενότερης διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο διοργανώσεων, με τον Ιμπραχίμ Ερκάν να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην Αδριατική Λίγκα και τον Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ την προεδρία της Επιτροπής Διαιτησίας.