Γ' Κατηγορία: Ημέρα για τις φιλοξενούμενες ομάδες

Ο απολογισμός της δεύτερης αγωνιστικής κατέγραψε τέσσερις νίκες για τις φιλοξενούμενες ομάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το ΘΟΪ Λακατάμιας επικράτησε από τους γηπεδούχους.

Ο ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος έφθασε στους έξι βαθμούς, αφού παίρνει τους βαθμούς από την ΑΕΖ και οδηγεί την κούρσα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΘΟΪ Λακατάμιας - Ξυλοφάγου FC 3-0

FC Λειβάδια - ΑΕΝ 2-2

Εθνικός Άσσιας - ΑΕΚ Κελλιών 0-0

Ομόνοια Ψευδά - Αλκή 0-4

Ασπίς Πύλας - Οθέλλος Αθηαίνου 0-1

ΠΟ Ορμήδειας - Εθνικός Λατσιών 1-3

Κέδρος - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 2-4

Ο αγώνας ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος δεν έγινε λόγω αποχώρησης της ΑΕΖ από το Πρωτάθλημα και θα κατακυρωθεί με 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας.