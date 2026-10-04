Γ' Κατηγορία: Ημέρα για τις φιλοξενούμενες ομάδες
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Ανόρθωση Μουτταγιάκας νίκησε εκτός έδρας. Το στιγμιότυπο προέρχεται από τον αγώνα της με τα Λειβάδια στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος.
Ο απολογισμός της δεύτερης αγωνιστικής κατέγραψε τέσσερις νίκες για τις φιλοξενούμενες ομάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το ΘΟΪ Λακατάμιας επικράτησε από τους γηπεδούχους.
Ο ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος έφθασε στους έξι βαθμούς, αφού παίρνει τους βαθμούς από την ΑΕΖ και οδηγεί την κούρσα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΘΟΪ Λακατάμιας - Ξυλοφάγου FC 3-0
FC Λειβάδια - ΑΕΝ 2-2
Εθνικός Άσσιας - ΑΕΚ Κελλιών 0-0
Ομόνοια Ψευδά - Αλκή 0-4
Ασπίς Πύλας - Οθέλλος Αθηαίνου 0-1
ΠΟ Ορμήδειας - Εθνικός Λατσιών 1-3
Κέδρος - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 2-4
Ο αγώνας ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος δεν έγινε λόγω αποχώρησης της ΑΕΖ από το Πρωτάθλημα και θα κατακυρωθεί με 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας.