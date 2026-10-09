Γαρπόζης: «Δεν κρατήσαμε μπάλα και υποφέραμε»

«Σήμερα κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Προετοιμάσαμε την ομάδα, ξέραμε ότι θα υποφέραμε. Πνευματικά ήταν έτοιμοι κόντρα σε μια ομάδα που πάντα έχει την κατοχή. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, μετά βρήκαμε τα πατήματά μας και αντιμετωπίσαμε πολύ καλά την Ομόνοια στο αμυντικό τρίτο. Δεν κρατήσαμε μπάλα και υποφέραμε. Μετά το 60ο λεπτό προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας, να φύγουμε από την άμυνά μας, δεχθήκαμε το πρώτο γκολ. Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε και στο τέλος λυγίσαμε. Το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αν δεχόμασταν πιο νωρίς το γκολ. Κρατάμε την καλή αμυντική λειτουργία, έρχονται παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε, η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική μέχρι το τέλος»