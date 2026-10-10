ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Μέγας και Ονομαστικός Χορηγός του φετινού CYPRUS RALLY

Η Πετρολίνα, η κορυφαία κυπριακή εταιρεία στον τομέα των πετρελαιοειδών και της ενέργειας, και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου, αντιπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) στην Κύπρο, ανακοινώνουν την έναρξη χορηγικής τους συνεργασίας για το διεθνές Ράλλυ Κύπρος, έναν από τους σημαντικότερους και πλέον καταξιωμένους αγώνες ράλλυ διεθνώς.

H Πετρολίνα θα είναι ο Μέγας και Ονομαστικός Χορηγός του εθνικού μας αγώνα ο οποίος μετονομάζεται σε Petrolina Cyprus Rally | Πετρολίνα Ράλλυ Κύπρος και θα διεξαχθεί στις 23-25 Οκτωβρίου 2026, ως προτελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος Ράλλυ Μέσης Ανατολής, που ενδέχεται να κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή.

Το Ράλλυ Κύπρος αποτελεί έναν αγώνα με μακρά παράδοση, υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και σημαντική διεθνή παρουσία, προσελκύοντας κάθε χρόνο πληρώματα, ομάδες και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Πετρολίνα να στηρίζει δράσεις και θεσμούς που προάγουν τον αθλητισμό, ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή και συμβάλλουν στη διεθνή προβολή της Κύπρου.

«Η Πετρολίνα, ως Μέγας και Ονομαστικός Χορηγός του Ράλλυ Κύπρος, συνεχίζει τη διαχρονική της στήριξη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενισχύοντας έναν θεσμό με σημαντική ιστορία και διεθνή απήχηση. Ευχόμαστε η φετινή διοργάνωση να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του θεσμού, προσφέροντας δυνατές αγωνιστικές στιγμές στους συμμετέχοντες και στο κοινό», δήλωσε η κ. Γεωργία Λευκαρίτη, Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

«Το Ράλλυ Κύπρος είναι κάτι περισσότερο από ένας αγώνας. Είναι ένας θεσμός που φέρνει την Κύπρο στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού και δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για τους αγωνιζόμενους και το κοινό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Πετρολίνα θα βρίσκεται στο πλευρό του αγώνα και προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη και μακροχρόνια συνεργασία», ανέφερε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου κ. Αντώνης Μιχαηλίδης.

Η συνεργασία Πετρολίνα και Ράλλυ Κύπρος σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πορείας, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του αγώνα και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Περισσότερα για το Petrolina Cyprus Rally 2026 στο www.cyprusrally.com.cy