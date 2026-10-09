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Γκονζάλες: «Δύσκολο μετά από τέτοια διακοπή, η ομάδα ήταν φρέσκια»

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαβάστε όσα είπε ο βοηθός προπονητής της Ομόνοιας, Έκτορ Γκονζάλες μετά το τέλος του αγώνα με την Καρμιώτισσα

«Το πιο σημαντικό δεν ήταν η νίκη αλλά η εμφάνιση μετά από την μεγάλη διακοπή. Ήταν η πρώτη φορά με διακοπή τριών εβδομάδων. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Παίξαμε καλά και ελέγξαμε το παιχνίδι, φτιάξαμε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα ήταν φρέσκια. Στην επανάληψη μπήκαμε με την σωστή νοοτροπία και βρήκαμε τα γκολ με τελικές πάσες σε ανοικτό παιχνίδι και σε στημένα. Η Καρμιώτισσα είναι καλή ομάδα και είναι πολύ καλή στο τρανζίσιον. Είχαμε θέμα να διαχειριστούμε αυτό το στυλ παιχνίδιού στο πρώτο μέρος όμως το διορθώσαμε».

Ποιο ήταν το σημείο κλειδί: «Για να είμαι δίκαιος το προετοιμάζαμε δύο εβδομάδες πριν. Ξέραμε ότι η Καρμιώτισσα έχει καλή αμυντική συμπεριφορά με το -4-1. Προσπαθήσαμε να υπερφορτώσουμε το κέντρο και να έχουμε υπομονή. Είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και στην επανάληψη τα καταφέραμε. Ο προπονητής σχεδίασε το ματς και προετοίμασε σωστά την ομάδα, και οι παίκτες μας ήξεραν τι να κάνουν. Ξέρουμε την φιλοσοφία του προπονητή όλοι και χρειάστηκε η υπομονή. Το γεγονός ότι περάσαμε τον τρόπο παιχνιδιού μας ήταν κλειδί. Είναι πιο εύκολο όταν έχεις τόσο ποιοτικούς παίκτες. Φάνηκε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή προετοιμασία».

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