Η πρώτη να κάνει ξανά «μπαμ»

Εν μέσω ενός... μπερδεμένου σκηνικού (βλέπε διαφωνία με τον πρώην προπονητή της ομάδας Ντμίτρο Τσικρίνσκι που λέγεται ότι αρνείται να αποχωρήσει από την ομάδα), η Krasava ΕΝΥ θα επιχειρήσει απόψε (18:00) στο στάδιο Αμμόχωστος να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα, κάνοντας το μπαμ κόντρα στον Απόλλωνα.

Κάτι που έκανε και πέρσι, κερδίζοντας την ομάδα της Λεμεσού στη 2η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη και τους πρώτους βαθμούς στην παρθενική παρουσία της στα μεγάλα σαλόνια.

Αυτόν τον θρίαμβο θέλει να τον ζήσει ξανά, στον πρώτο αγώνα με τον Γκιγιέρμο Φερνάντεθ Ρόμο στον πάγκο της ομάδας. Στη διάθεση του 48χρονου προπονητή θα είναι και ο Ελλαδίτης Μιχαήλ Παναγίδης, ο οποίος επιστρέφει στη δράση μετά την κόκκινη που δέχθηκε στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.