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Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Εφές

ΓΗΠΕΔΟ

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Παίζοντας στο ρελαντί ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε δυσκολία απέναντι στην Εφές. Στο τέλος η διαφορά άνοιξε στο +23 και οι Πειραιώτες με το 89-66 έφτασαν στο 3-1.

Όταν έπιασε ρυθμό… εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός

Με τον Φουρνιέ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με τον Βεζένκοφ να ξεκινά με σουτ από τα 6.75μ. και τον Ουόρντ να γράφει το 5-0. Ο Στράζελ έδωσε τους πρώτους πόντους της Εφές (5-3 στο 2’), με τον Τζόουνς να καρφώνει εμφατικά στο τουρκικό καλάθι για το 7-3. Ο Ντόζιερ βρήκε δυο σερί τρίποντα για να ισοφαρίσει σε 9-9 στο 3’, με τους «ερυθρόλευκους» να αδρανούν στην άμυνα, την ώρα που ο Φουρνιέ συνδέθηκε με το αντίπαλο καλάθι με τρίποντο (12-9 στο 4’). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά παράπονα από την άμυνα των παικτών του, με τον Στραζέλ να «τρυπάει» τους Πειραιώτες με drive του (7π. 17-13 στο 5’). Ο Βεζένκοφ έδινε λύσεις μέσα από την ρακέτα (7π.), με τον Μοντέρο να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από την γραμμή των βολών για το +7 του Ολυμπιακού (22-15 στο 7’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +10 (26-16), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους.

Κακό μπάσκετ, άστοχος ο Ολυμπιακός, μείωσε η Εφές

Ο Έλληνας τεχνικός, όπως συνηθίζει, άνοιξε το rotation, με τον Ντάνστον να σκοράρει μέσα από την ρακέτα (28-18), με την Εφές να «τρέχει» 7-0 μειώνοντας σε απόσταση ενός σουτ (28-25 στο 13’). Ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καλά στο παρκέ, έκανε αβίαστα λάθη, με την τουρκική ομάδα να έχει φέρει στα μέτρα της το ματς (31-30 στο 15’). Ο Τζόσεφ βρήκε τους πρώτους του πόντους, με τον Τζόουνς να είναι ιδιαίτερα δραστήριος μέσα από το ζωγραφιστό (7π. 35-30 στο 17’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν εξωφρενικά άστοχοι (3-18τρ.), είχε χάσει τελείως την συγκέντρωση του στην επίθεση, μετρώντας 9 λάθη για 8 ασίστ. To φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τον Ολυμπιακό στο +4 (35-31), ωστόσο η εικόνα των Πειραιωτών δεν ήταν η ενδεδειγμένη.

Έσφιξε την άμυνα του ο Ολυμπιακός, έτρεξε με τον ΜακΙντάιρ και εκτόξευσε την διαφορά

Mε τέσσερις συνεχόμενους πόντους του ΜακΙντάιρ μπήκε ο Ολυμπιακός (39-31), με τον Φουρνιέ ξαναβρίσκει στόχο από τα 6.75μ. για το 42-33 στο 22’. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, ο ΜακΙντάιρ (8π.) «τρυπούσε» με τα drive του την τουρκική άμυνα, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +14 (50-36 στο 24’). Πλέον οι Πειραιώτες είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους, έστειλαν την διαφορά στο +18 (54-36 στο 26’), «έτρεχαν» στο transition, με τον Ουόρντ να φτάνει τους 9π. Ο Πέιν με την είσοδο του έδωσε επιθετικές λύσεις, μειώνοντας σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά (-9, 58-49 στο 28’), με τον Μοντέρο να διαμορφώνει το 62-49 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Μοντέρο πήρε μπρος, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» εύκολα την Εφές 

Ο Ολυμπιακός έβαλε στο τρίτο δεκάλεπτο τις βάσεις για την 4η νίκη του, με τον Παπανικολάου να σκοράρει με γκολ-φάουλ στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου (64-50). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαζαν ένταση στην άμυνα τους, διατηρούσαν την διαφορά τους σε επίπεδα ασφαλείας (+15, 68-53 στο 32'), με την Εφές να αδυνατεί να βρει εύκολο σκορ. Ο Εντζάι σκόραρε για πρώτη φορά από τα 6.75μ. (+13, 71-58 στο 35'), με τον Τζόουνς να καρφώνει ύστερα από φοβερή πάσα του Σενεγαλέζου (73-58 στο 36'). Οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν να είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι, ο Τζόουνς (11π. 6ρ.) κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό, με τους Πειραιώτες να φτάνουν εύκολα τελικά στη νίκη (89-66). Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στην Μπολόνια και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-1, πριν ταξιδέψει στην Ισπανία για την διαβολοβδομάδα με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. 

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66. 

sdna.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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