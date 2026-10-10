Κτίσιμο νοοτροπίας στην έδρα

Στη δράση επανέρχεται ο ΑΠΟΕΛ δίνοντας απόψε (19:00) τον δεύτερο του εντός έδρας αγώνα στη σεζόν, υποδεχόμενος τη Νέα Σαλαμίνα. Οι γαλαζοκίτρινοι, στο πρώτο παιχνίδι τους στο ΓΣΠ, είχαν πετύχει τη μοναδική νίκη στους μέχρι τώρα τέσσερις αγώνες της χρονιάς (σ.σ. μια ισοπαλία και δύο ήττες στα άλλα τρία ματς, τα οποία ήταν εκτός έδρας) και μάλιστα ήταν εμφαντική, καθώς είχε επικρατήσει με το ευρύ 6-0 της ΑΕΛ. Ευχής έργο είναι να μπορέσουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους και να επανέλθουν στα νικηφόρα αποτελέσματα. Εξάλλου είναι σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να έχει διακρίσεις, να έχει την ευχέρεια να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την έδρα της και να παίρνει, αν είναι δυνατόν, το μάξιμουμ των βαθμών. Πόσο μάλλον όταν απέναντι στο συγκρότημα της Λευκωσίας είναι μια ομάδα κόντρα στην οποία υπάρχει απόλυτη κυριαρχία, καθώς δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε αγώνα στο ΓΣΠ.

Στα αγωνιστικά, οι Καρίγιο και Μαντσίνι βρίσκονται σε θέση να ενισχύσουν την προσπάθεια των γαλαζοκιτρίνων. Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζεται ο Λαΐφης, ο οποίος αν και κλήθηκε στην Εθνική και μάλιστα έκανε και τα ταξίδια σε Μαυροβούνιο και Λετονία, δεν αγωνίστηκε καθόλου λόγω τραυματισμού. Ο διεθνής αμυντικός κάνει ατομικό πρόγραμμα και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί κατά πόσο θα είναι σε θέση να παίξει στον αγώνα που ακολουθεί με την Πάφο FC. Εκτός παραμένει και ο Πιέρος Σωτηρίου, που μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στη δράση, μάλλον εντός Νοεμβρίου.

Από το σημερινό παιχνίδι, όπως και στο επόμενο κόντρα στην Πάφο FC, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ο Νίκος Παπαδόπουλος, εκτίοντας έτσι την ποινή που επισύρει η κόκκινη κάρτα την οποία δέχθηκε στον αγώνα με τον Απόλλωνα.