Β' Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις από την 6η μέχρι την 8η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ
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Eνημέρωση από την Ομοσπονδία
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις από την 6η μέχρι και την 8η αγωνιστική της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
6η αγωνιστική
Παρασκευή 30.10.2026
19:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ηρακλής Γερολάκκου
19:00 Ερμής Αραδίππου - Αναγέννηση Δερύνειας (απευθείας από Cytavision)
Σάββατο 31.10.2026 / 14:30
Ακρίτας Χλώρακας - ΕΝ Παραλιμνίου
Σπάρτακος Κιτίου – Αγία Νάπα
Εθνικός Άχνας - Χαλκάνορας
ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
ΑΕΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ
Κυριακή 01.11.2026 / 14:30
Διγενής Μόρφου – ΑΣΙΛ Λύσης
7η αγωνιστική
Σάββατο 07.11.2026 / 14:30
ΜΕΑΠ – Ακρίτας Χλώρακας
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου- ΑΕΠ Πολεμιδιών
Αναγέννηση Δερύνειας - ΠΑΕΕΚ
Χαλκάνορας – Ερμής Αραδίππου
Αγία Νάπα – Εθνικός Άχνας
ΑΣΙΛ Λύσης – Σπάρτακος Κιτίου
ΕΝ Παραλιμνίου – Δόξα Κατωκοπιάς
Κυριακή 08.11.2026 / 14:30
Ηρακλής Γερολάκκου – Διγενής Μόρφου (απευθείας από Cytavision)
8η αγωνιστική
Παρασκευή 20.11.2026 / 19:00
ΠΑΕΕΚ – Χαλκάνορας (απευθείας από Cytavision)
Σάββατο 21.11.2026 / 14:30
Ακρίτας Χλώρακας – Δόξα Κατωκοπιάς
Διγενής Μόρφου – ΕΝ Παραλιμνίου
Σπάρτακος Κιτίου – Ηρακλής Γερολάκκου
Ερμής Αραδίππου – Αγία Νάπα
Εθνικός Άχνας – ΑΣΙΛ Λύσης
ΜΕΑΠ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Αναγέννηση Δερύνειας