Σεφτέ για την ΠΑΕΕΚ, με διπλό επί του Ερμή

Mε την ΠΑΕΕΚ να κάνει σεφτέ στις νίκες, με διπλό 2-1 επί του Ερμή, ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας.

Η ομάδα της Κερύνειας πήρε το τρίποντο χάρις σε δύο γκολ του Παυλίδη στα αρχικά στάδια κάθε ημιχρόνου. Στο 11’ είχε ανοίξει το σκορ, με τον Μιχαηλίδη να ισοφαρίζει στο 45+2’ για τους γηπεδούχους, προτού στο 49’ ο Παυλίδης πετύχει το δεύτερο προσωπικό γκολ.

Μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ο Εθνικός μετά το τρίποντο που πήρε το Σάββατο (19/09) με 3-0 επί της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ηρακλής Γερ. – Αγία Νάπα 1-1, Σπάρτακος - ΜΕΑΠ 4-1, Δόξα – Αναγέννηση Δερύνειας 2-1, Ένωση – Χαλκάνορας 0-0, Ακρίτας – ΑΣΙΛ Λύσης 1-1 και Διγενής Μ. – ΑΠΕΑ 0-1.

Η βαθμολογία: Εθνικός 6, Δόξα 4, ΑΠΕΑ 4, Ένωση 4, ΑΣΙΛ 4, Ηρακλής 4, ΠΑΕΕΚ 3, ΑΕΠ Πολεμιδιών 3, Σπάρτακος 3, Ερμής 3, Διγενής Μ. 1, ΜΕΑΠ 1, Αγία Νάπα 1, Ακρίτας 1, Χαλκάνορας 1, Αναγέννηση 0.