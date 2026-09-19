B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φιγουράρει μόνος πρώτος ο Εθνικός!
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής.
Μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της δεύτερης κατηγορίας είναι ο Εθνικός μετά τη νίκη του με 3-0 επί της ΑΕΠ Πολεμιδιών, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Επίσης, κατέγραψαν νικες η Δόξα και η ΑΠΕΑ ενώ ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Ένωση - Χαλκάνορας και και Ακρίτας - ΑΣΙΛ. Θυμίζουμε ότι η αγωνιστική ξεκίνησε χθες με τους αγώνες Ηρακλής - Αγία Νάπα και Σπάρτακος - ΜΕΑΠ.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Ηρακλής Γερ. – Αγία Νάπα 1-1
Σπάρτακος - ΜΕΑΠ 4-1
Εθνικός Άχνας – ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0
Δόξα – Αναγέννηση Δερύνειας 2-1
Ένωση – Χαλκάνορας 0-0
Ακρίτας – ΑΣΙΛ Λύσης 1-1
Διγενής Μ. – ΑΠΕΑ 0-1
Κυριακή 20/09
Ερμής Αραδίππου – ΠΑΕΕΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Εθνικός 6
2. Ε.Ν.Π. 4
3. ΑΣΙΛ 4
4. Ηρακλής 4
5. Δόξα 4
6. ΑΠΕΑ 4
7. ΑΕΠ Πολεμιδιών 3
8. Ερμής 3
9. Σπάρτακος 3
10. Διγενής Μ. 1
11. ΜΕΑΠ 1
12. Αγία Νάπα 1
13. Ακρτίτας 1
14. Χαλκάνορας 1
15. Αναγέννηση 0
16. ΠΑΕΕΚ 0