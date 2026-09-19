B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φιγουράρει μόνος πρώτος ο Εθνικός!

Μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της δεύτερης κατηγορίας είναι ο Εθνικός μετά τη νίκη του με 3-0 επί της ΑΕΠ Πολεμιδιών, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Επίσης, κατέγραψαν νικες η Δόξα και η ΑΠΕΑ ενώ ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Ένωση - Χαλκάνορας και και Ακρίτας - ΑΣΙΛ. Θυμίζουμε ότι η αγωνιστική ξεκίνησε χθες με τους αγώνες Ηρακλής - Αγία Νάπα και Σπάρτακος - ΜΕΑΠ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Ηρακλής Γερ. – Αγία Νάπα 1-1

Σπάρτακος - ΜΕΑΠ 4-1

Εθνικός Άχνας – ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0

Δόξα – Αναγέννηση Δερύνειας 2-1

Ένωση – Χαλκάνορας 0-0

Ακρίτας – ΑΣΙΛ Λύσης 1-1

Διγενής Μ. – ΑΠΕΑ 0-1

Κυριακή 20/09

Ερμής Αραδίππου – ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

1. Εθνικός 6

2. Ε.Ν.Π. 4

3. ΑΣΙΛ 4

4. Ηρακλής 4

5. Δόξα 4

6. ΑΠΕΑ 4

7. ΑΕΠ Πολεμιδιών 3

8. Ερμής 3

9. Σπάρτακος 3

10. Διγενής Μ. 1

11. ΜΕΑΠ 1

12. Αγία Νάπα 1

13. Ακρτίτας 1

14. Χαλκάνορας 1

15. Αναγέννηση 0

16. ΠΑΕΕΚ 0