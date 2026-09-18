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Τεσσάρα και πρώτη χαρά για Σπάρτακο, συμβιβασμός για Ηρακλή και Αγία Νάπα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η δράση στη Β΄ Κατηγορία.

Με δύο αγώνες ξεκίνησε η 2η αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία, η οποία θα γίνει σε τρεις δόσεις.

Ο Σπάρτακος είχε μπόλικη ουσία και φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ (4-1) την ΜΕΑΠ, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη ενώ στο άλλο ματς, Ηρακλής και Αγία Νάπα συμβιβάστηκαν στο 1-1.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Ηρακλής Γερ. – Αγία Νάπα 1-1

(22΄ αυτ. Περικλέους / 29΄ Μιλιντσεάνου)

Σπάρτακος - ΜΕΑΠ 4-1

(13΄ Νουρ, 29΄, 39΄ Πρίνσιπ, 86΄ Μιχαήλ / 90+3΄ Παπούης)

Σάββατο 19/09

19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΠ Πολεμιδιών

19:00 Δόξα – Αναγέννηση Δερύνειας

19:00 Ένωση – Χαλκάνορας

19:00 Ακρίτας – ΑΣΙΛ Λύσης

19:00 Διγενής Μόρφου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Κυριακή 20/09

Ερμής Αραδίππου – ΠΑΕΕΚ

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