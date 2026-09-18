Τεσσάρα και πρώτη χαρά για Σπάρτακο, συμβιβασμός για Ηρακλή και Αγία Νάπα
ΓΗΠΕΔΟ
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Η δράση στη Β΄ Κατηγορία.
Με δύο αγώνες ξεκίνησε η 2η αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία, η οποία θα γίνει σε τρεις δόσεις.
Ο Σπάρτακος είχε μπόλικη ουσία και φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ (4-1) την ΜΕΑΠ, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη ενώ στο άλλο ματς, Ηρακλής και Αγία Νάπα συμβιβάστηκαν στο 1-1.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
Ηρακλής Γερ. – Αγία Νάπα 1-1
(22΄ αυτ. Περικλέους / 29΄ Μιλιντσεάνου)
Σπάρτακος - ΜΕΑΠ 4-1
(13΄ Νουρ, 29΄, 39΄ Πρίνσιπ, 86΄ Μιχαήλ / 90+3΄ Παπούης)
Σάββατο 19/09
19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΠ Πολεμιδιών
19:00 Δόξα – Αναγέννηση Δερύνειας
19:00 Ένωση – Χαλκάνορας
19:00 Ακρίτας – ΑΣΙΛ Λύσης
19:00 Διγενής Μόρφου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Κυριακή 20/09
Ερμής Αραδίππου – ΠΑΕΕΚ