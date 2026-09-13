Εκτός αποστολής ο Μπάγιτς

Χωρίς τον Ριάντ Μπάγιτς θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Πάφο στην «Αρένα» για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Βόσνιος επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής από το ντέρμπι καθώς ένιωσε ενοχλήσεις μετά από κτύπημα στα πλευρά σε προπόνηση τις προηγούμενες μέρες και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του να κάνει το 3/3.

Τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Τρίκα ο οποίος μετά το ολιγόλεπτο ντεμπούτο του στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, καταγράφειο την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός.