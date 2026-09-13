ΦΩΤΟ: Ξανά στο πλευρό του Ολυμπιακού ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Το παρών του στο «Tάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» και στο δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού Πειραιώς στο τουρνουά «payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης» έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μετά το ματς της Παρασκευής (11/9) με τον Ερυθρό Αστέρα, ο ΠτΔ παρακολουθεί ζωντανά και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Θυμίζουμε πως ο Πρόεδρος είχε υποδεχθεί την ομάδα του Ολυμπιακού στο Προεδρικό, δηλώνοντας την υποστήριξή του στους ερυθρόλευκους.

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