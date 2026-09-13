Σοκαρίστηκε στο 83΄ η Θέλτα και έρχεται... πληγωμένη στη Λευκωσία

Πλησίασε στην πρώτη της νίκη η Θέλτα, όμως δεν τη γεύτηκε ούτε στην 6η αγωνιστική της La Liga.

Η προσεχής αντίπαλος της Ομόνοιας (16/09, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, σκόραρε απέναντι στη Μάλαγα με τον Γιούτκλα στο 39ο λεπτό, όμως στο 83ο λεπτό είδε τον Νίνο να ισοφαρίζει και έτσι έμεινε στο 1-1 μέσα στην έδρα της.

Ήταν η 4η της ισοπαλία, έχοντας επίσης και δύο ήττες. Σκόραρε μόλις τρία γκολ και δέχθηκε έξι σε αυτή τη διαδρομή.