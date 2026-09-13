«Είναι ντροπή!»: H οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ προς τη διοίκηση κορυφώνεται στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

Πολύ πριν ξεκινήσει το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Γιουνάιτεντ και την Σίτι, η ίδια η πόλη είχε ξεκαθαρίσει τη θέσης της. Λίγο πριν τη σέντρα (19/9, 18:30) όμως, το ίδιο έκαναν και οι οπαδοί των γηπεδούχων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το Old Trafford προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αμφιλεγόμενες αλλαγές που έχει εφαρμόσει ο σύλλογος με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων. Η διαμαρτυρία τους θα συνεχιστεί και μέσα στο γήπεδο.

Αρχικά όμως, το σημείο συνάντησης ήταν η παμπ «The Bishop Blaize», που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο και εκεί άρχισε να «ενορχηστρώνεται» η αντίδραση απέναντι στα μέτρα, τα οποία έχουν επηρεάσει και… αθώους οπαδούς.

Παράλληλα, υπάρχουν σχέδια να αναρτηθεί ένα πανό πάνω από τη φυσούνα των παικτών μέσα στο γήπεδο, το οποίο θα γράφει: «Ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζετε είναι ντροπή».

Ο σύλλογος χαρακτήρισε την επιχείρηση για την αντιμετώπιση της παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων ως «επιτυχημένη», παραδέχεται όμως ότι «ενδέχεται να επηρεάστηκαν ορισμένοι αθώοι οπαδοί» και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε κατά τη διαδικασία.

Η Γιουνάιτεντ αποκάλυψε ότι, μετά την επιχείρηση, 685 κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας αποκλείστηκαν, ενώ άλλοι 464 έλαβαν είτε «μειωμένη ποινή», είτε «τελική προειδοποίηση» πριν την ποινή αποκλεισμού.

Ο σύλλογος επιμένει ότι κανένας οπαδός δεν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό, ενώ αναφέρει ότι «468 υποθέσεις επιλύθηκαν», την ώρα που «226 κάτοχοι λογαριασμών έλαβαν τελική προειδοποίηση».

Επίσης, η διοίκηση της ομάδας υποστηρίζει ότι η επιχείρηση οδήγησε στον αποκλεισμό εκατοντάδων μεταπωλητών εισιτηρίων και διέλυσε, όπως πιστεύουν, μεγάλης κλίμακας οργανωμένα δίκτυα που αγόραζαν εισιτήρια με σκοπό να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά.

Παρόλα αυτά, εδώ και καιρό αρκετοί εξοργισμένοι κατόχοι εισιτηρίων διαρκείας της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι είχαν λάβει email από τον σύλλογο με την κατηγορία ότι είχαν παραβιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τα εισιτήρια, έχουν ήδη αντιδράσει.

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έφερε κοντά διάφορες οργανώσεις οπαδών της Γιουνάιτεντ, οι οποίες προχώρησαν στην πρωτοφανή κίνηση να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την επιχείρηση και απαιτώντας διαφάνεια από τον σύλλογο.

Μία από τις οργανώσεις οπαδών, οι «The 1958», μιλά για διαμαρτυρία κατά της «καταστολής μέσω αποκλεισμού κατόχων εισιτηρίων διαρκείας» πριν από το ντέρμπι του Μάντσεστερ, δηλώνοντας ότι «ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή».

Η ανακοίνωση της «The 1958»

«Oι οργανώσεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλούνται να σταθούν όλες μαζί, μετά τις αναφορές για αποκλεισμούς και κυρώσεις σε εισιτήρια διαρκείας, χωρίς να παρουσιάζονται πάντα σαφείς και πειστικές αποδείξεις.

Για γενιές, οι οπαδοί που πηγαίνουν στα παιχνίδια έχουν αφιερώσει τον χρόνο, τα χρήματα και την αφοσίωσή τους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εντός και εκτός έδρας. Αυτή η αφοσίωση αξίζει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό».

Δεν πρόκειται για μία ομάδα ή για ένα άτομο. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει τους οπαδούς που πηγαίνουν στα παιχνίδια. Μπορεί να μη σας επηρεάζει σήμερα, μπορεί να μη σας επηρεάσει την επόμενη φορά, αλλά αυτή η μέρα θα έρθει για όλους μας.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ. ΜΙΑ ΦΩΝΗ. ΔΕΙΞΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΡΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»

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