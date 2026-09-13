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Γκατούζο: «Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς είναι σκ@τ@, καλύτερα να βγάλεις βόλτα τον σκύλο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τζενάρο Γκατούζο σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, το μποϊκοτάζ που κάνουν οι οπαδοί της Λάτσιο στην ομάδα, καθώς και την απουσία τους από το γήπεδο.

Η Λάτσιο εμείνε στην ισοπαλία με σκορ 2-2 χθες (12/09) απέναντι στην Μίλαν, αν και βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 2-0 για αρκετή ώρα και παρέμεινε αήττητη στη φετινή Serie A, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές, μία συγκομιδή που την τοποθετεί προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο, εμφανίστηκε ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας του, παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να συλλέξει το «τρίποντο», αλλά και λίγο πικραμένος.

«Στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκαν με τη δική τους ποιότητα. Το να παίζουμε όπως θέλουμε για 90 λεπτά είναι δύσκολο, χάσαμε την ισορροπία μας στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και δυσκολευτήκαμε. Αυτό είναι επίσης κατανοητό, επειδή δεχθήκαμε δύο γκολ που θα τα χαρακτήριζα ως τυχερά. Ήμασταν ωστόσο επίσης καλοί στο να μην μας διαλύσουν, καθώς η αίσθηση ήταν ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί άλλα δύο».

«Αυτό που με ευχαριστεί είναι να βλέπω την ομάδα να μην τα παρατάει, είμαστε στο σωστό δρόμο και βλέποντας τα παιδιά λυπημένα με κάνει να συνειδητοποιώ ότι δώσαμε πολλά. Είδαμε μια ομάδα που είναι ζωντανή, είμαι ικανοποιημένος. Θα προτιμούσα τη νίκη, αλλά αυτό είναι επίσης μέρος της ανάπτυξης».

Το παιχνίδι έμοιαζε περισσότερο με εκτός έδρας αγώνα, καθώς, ενώ οι ultras της Λάτσιο συνόδευσαν το λεωφορείο της ομάδας από το προπονητικό κέντρο μέχρι το στάδιο, αρνήθηκαν και πάλι να εισέλθουν μέσα στο γήπεδο, στο πλαίσιο του μποϊκοτάζ κατά του προέδρου, Κλαούντιο Λοτίτο. Ως εκ΄τούτου υπήρχαν περισσότεροι οπαδοί των «Ροσονέρι» στις κερκίδες και αυτό αναπόφευκτα επηρέασε την ατμόσφαιρα.

Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος με τον δικό του μοναδικό τρόπο, έκανε ξεκάθαρο πως δεν είναι ωραίο να παίζει μία ομάδα σε άδειο γήπεδο.

«Εδώ, οι άνθρωποι έχουν δηλητήριο μέσα τους. Αλίμονο σε όποιον αγγίξει την ομάδα, εξαγριώνονται. Όλοι θα ήθελαν πολύ να έρθουν στο Ολίμπικο. Το ότι μας συνόδευσαν από το Φορμέλο μέχρι το στάδιο, είναι επειδή βλέπουν τους παίκτες να φορούν τη φανέλα με υπερηφάνεια. Συγκινήθηκα βλέποντας τους ανθρώπους που ήρθαν, ακόμα και τους ηλικιωμένους: το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς είναι σκ@τ@, είναι καλύτερο να πας βόλτα με τον σκύλο σου».

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ, νιώθω σαν την περίοδο του COVID, όταν τα γήπεδα λειτουργούσαν με χωρητικότητα 20-30%. Μας λείπουν τρομερά οι οπαδοί. Παίζοντας εδώ με 50.000 θεατές να μας εμψυχώνουν συνεχώς, μας λείπουν τόσο πολύ», πρόσθεσε ο Γκατούζο.

gazzetta.gr

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