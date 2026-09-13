ΦΩΤΟ: Τίμησε Μουσκάλλη η ΑΕΚ

Έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε το όνομά του στην ιστορία της ομάδας της τίμησε η ΑΕΚ πριν από την έναρξη του ντέρμπι με την Πάφο.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Μουσκάλλη, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα ως προπονητής της στα πρώτα τρία χρόνια μετά την ενοποίηση, οδηγώντας την στον τελικό κυπέλλου το 1996 καθώς και στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή μετά την ενοποίηση.

Με τον Μουσκάλλη η ΑΕΚ κατέκτησε και το πρώτο της τρόπαιο, σηκώνοντας το κύπελλο το 2004.

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