ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Σεγιές κόντρα στην Πάφο

Με στόχο την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και τη... μοναξιά της κορυφής, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» την Πάφο.

Ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Ρούμπεν Σεγιές προχώρησε σε τρεις αλλαγές εν συγκρίσει με τον προηγούμενο αγώνα, καθώς οι Παλεάρι (ντεμπούτο), Βαν ντερ Χορν και Τρίκα πήραν τις θέσεις των Παρασκευά, Σαμπορίτ και Μπάγιτς αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν, Βαν ντερ Χορν, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας, Πάνκοφ, Ρέπας, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Τρίκα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Τσακόν, Εκπολό, Ολιβάν, Κέλερ, Κυριάκου, Μράμπτι, Ναούμ, Αντερέγκεν, Άδωνη.