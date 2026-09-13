Πάφος: Οι 11 του Σα Πίντο στο «ΑΕΚ Αρένα»

Το μεγάλο διπλό που θα τη φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας ψάχνει η Πάφος στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε πέντε αλλαγές προχώρησε ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο σε σχέση με τον αγώνα. Συγκεκριμένα οι Μπρούνο, Γκολντάρ, Ιωάννου, Σούνιτς και Λελέ πήραν τις θέσεις των Ζαγκέ, Μαέ, Γκούγκα, Ντράγκομιρ και Άντερσον.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Λουίζ, Γκολντάρ, Ιωάννου, Σέμα, Σούνιτς, Πέπε, Κίνα, Ενγκαμαλέου, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παπαστυλιανού. Πέτρου, Ζαγκέ, Μαέ, Γκούγκα, Πατράο, Μπίελ, Νορό, Ντράγκομιρ, Άντερσον, Εύζωνα, Κάης