Πεντάρα της Μπράιτον με το πρώτο του Κωστούλα!

Το πρώτο φετινό γκολ του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League ήρθε με στυλ. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε γκολ που θύμισε... Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην κίνησή του κι άνοιξε το δρόμο για μια ευρεία επικράτηση της Μπράιτον στην έδρα της Κόβεντρι, η οποία νίκησε με 5-0 και πανηγύρισε το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Στο 36΄συγκεκριμένα ο Κωστούλας κοντρόλαρε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού απέφυγε τον αντίπαλό του με κεφαλιά, στη συνέχεια έπιασε τρομερό σουτ με τη μπάλα στον αέρα κι εκτέλεσε στη γωνία για το 0-1. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε πάρτι των Γλάρων, με τον Γιαλκουγιέ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ νωρίς μετά την ανάπαυλα (51΄).

Η αποβολή του Αβονίγι δυο λεπτά αργότερα απλοποίησε ακόμα περισσότερο το έργο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δεν είχαν κανέναν σκοπό να πάρουν το πόδι από το γκάζι. Στο 69΄ο Γκρος έγραψε το 3-0 με εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 83΄ήταν η σειρά του Ντανκ για να ανεβάσει το σκορ σε επίπεδα θριάμβου.

Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 90΄+4΄ο Αγιάρι για να διαμορφώσει το τελικό 5-0 υπέρ της Μπράιτον, η οποία επέστρεψε ξανά στις νίκες με εμφατικό τρόπο μετά την τεσσάρα που είχε ρίξει στην Άστον Βίλα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

GOAL! Coventry City 0-1 Brighton (Charalampos Kostoulas) pic.twitter.com/UBmUBZgNKi — Only Football (@dakinglamar007) September 13, 2026

gazzetta.gr