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Πεντάρα της Μπράιτον με το πρώτο του Κωστούλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το «αεροπλανικό» αλά Ζλάταν του Μπάμπη Κωστούλα άνοιξε το δρόμο μιας άνετης νίκης για τη Μπράιτον, η οποία διέλυσε με 5-0 την Κόβεντρι κι επέστρεψε στις νίκες στην Premier League.

Το πρώτο φετινό γκολ του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League ήρθε με στυλ. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε γκολ που θύμισε... Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην κίνησή του κι άνοιξε το δρόμο για μια ευρεία επικράτηση της Μπράιτον στην έδρα της Κόβεντρι, η οποία νίκησε με 5-0 και πανηγύρισε το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Στο 36΄συγκεκριμένα ο Κωστούλας κοντρόλαρε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού απέφυγε τον αντίπαλό του με κεφαλιά, στη συνέχεια έπιασε τρομερό σουτ με τη μπάλα στον αέρα κι εκτέλεσε στη γωνία για το 0-1. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε πάρτι των Γλάρων, με τον Γιαλκουγιέ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ νωρίς μετά την ανάπαυλα (51΄).

Η αποβολή του Αβονίγι δυο λεπτά αργότερα απλοποίησε ακόμα περισσότερο το έργο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δεν είχαν κανέναν σκοπό να πάρουν το πόδι από το γκάζι. Στο 69΄ο Γκρος έγραψε το 3-0 με εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 83΄ήταν η σειρά του Ντανκ για να ανεβάσει το σκορ σε επίπεδα θριάμβου.

Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 90΄+4΄ο Αγιάρι για να διαμορφώσει το τελικό 5-0 υπέρ της Μπράιτον, η οποία επέστρεψε ξανά στις νίκες με εμφατικό τρόπο μετά την τεσσάρα που είχε ρίξει στην Άστον Βίλα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

gazzetta.gr

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