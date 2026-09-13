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Τέλος ο Κορμπεράν από τη Βαλένθια - Παρελθόν και ο CEO των «νυχτερίδων»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Βαλένθια ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Κάρλος Κορμπεράν, με τις «νυχτερίδες» να τερματίζουν τη συνεργασία τους και με πέντε ακόμη μέλη του συλλόγου

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Βαλένθια αποτελεί και επίσημα ο Κάρλος Κορμπεράν!

Λίγες μόνο ώρες μετά τις πολύωρες συζητήσεις που είχε ο Ισπανός τεχνικός με τη διοίκηση του συλλόγου, οι «νυχτερίδες» πήραν την απόφαση να τερματίσουν τη συνεργασία των δύο πλευρών, μετά και το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή La Liga!

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού βρέθηκε σήμερα το πρωί στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Βαλένθια και πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση.

Αξιοσημείωτο είναι πως μαζί με τον Κορμπεράν, η Βαλένθια ανακοίνωσε πως έλυσε τη συνεργασία της με ακόμη πέντε μέλη από του σταφ, μεταξύ των οποίων του CEO της ομάδας, Ρον Γκούρλεϊ, αλλά και του αρχισκάουτερ, Λισάντρο Ισέι!

Έτσι λοιπόν, ο Κορμπεράν αποχωρεί από το «Μεστάγια» μετά από σχεδόν 2 χρόνια παρουσίας του στο «τιμόνι» του συλλόγου, μετρώντας σε αυτό το διάστημα 28 νίκες, 18 ισοπαλίες και 26 ήττες σε σύνολο 72 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Βαλένθια πήρε την απόφαση να... τραβήξει την πρίζα και να προβεί σε γενναίες αποφάσεις μετά το πέρας των πρώτων πέντε αγωνιστικών στο ισπανικό πρωτάθλημα, εκεί όπου οι «νυχτερίδες» μετρούν ισάριθμες ήττες με απολογισμό τερμάτων 1-9!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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