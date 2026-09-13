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Νίκησε και στη Μαδρίτη ο Αντονέλι και... αγγίζει όλο και περισσότερο τον τίτλο - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η 8η νίκη του νεαρού Ιταλού ήρθε με... δώρα.

Μετά την προέλασή του για το θρίαμβο στη Μόντσα, ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε και το πιο GP της Ισπανίας, στη Μαδρίτη, για να κάνει άλλο ένα άλμα του τίτλου. O Λάντο Νόρις και η McLaren έχασαν μια σίγουρη νίκη ατυχώντας με το χρονισμό του VSC, ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε με πρόβλημα στα φρένα της Ferrari και ο Τζορτζ Ράσελ έμεινε μόλις στην 5η θέση του αγώνα στο Madring.

Ο 20χρονος Ιταλός σημείωσε την όγδοη φετινή του νίκη και, μετά από 14 αγώνες, αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή του πρωταθλήματος στους 81 βαθμούς. Έφτασε τους 292 βαθμούς και έχει πλέον σημαντικό προβάδισμα έναντι του teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση και βρίσκεται στους 211 βαθμούς.

Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Νόρις ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 3η θέση. Την τέταρτη θέση πήρε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari. Ο Μονεγάσκος είχε βρεθεί στην πρωτοπορία για σημαντικό διάστημα, καθυστέρησε την αλλαγή ελαστικών περιμένοντας ενδεχόμενο Safety Car ή κόκκινη σημαία και τελικά μπήκε στα πιτ δέκα γύρους πριν από το τέλος.

Στην έκτη θέση τερμάτισε ο Λίαμ Λόουσον, με τον Φράνκο Κολαπίντο έβδομο, τον Όσκαρ Πιάστρι όγδοο, τον Άρβιντ Λίντμπλαντ ένατο και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ δέκατο. Ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε στον έβδομο γύρο λόγω προβλήματος στα φρένα, ενώ η πρώτη διεξαγωγή του Grand Prix στο νέο ημι-αστικό Madring αποδείχθηκε τελικά λιγότερο θεαματική από τις αρχικές προσδοκίες, παρά τις περισσότερες προσπεράσεις που σημειώθηκαν σε σχέση με τις προβλέψεις.

Απογοητευτικό ήταν το αποτέλεσμα και για τους Ισπανούς φιλάθλους, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε 17ος, ενώ ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ 2026

1.Κίμι Αντονέλι          Mercedes-AMG         292

2. Τζορτζ Ράσελ           Mercedes-AMG         211

3. Λιούις Χάμιλτον        Ferrari              191

4. Λάντο Νόρις            McLaren              186

5. Σαρλ Λεκλέρ            Ferrari              167

6. Μαξ Φερστάπεν          Red Bull             145

7. Όσκαρ Πιάστρι          McLaren              120

8. Ισάκ Χάντζαρ           Red Bull              71

9. Λίαμ Λόουσον           Racing Bulls          59

10. Πιερ Γκασλί            Alpine                41

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ      Racing Bulls          31

12. Φράνκο Κολαπίντο       Alpine                27

13. Όλιβερ Μπέρμαν         Haas                  18

14. Γκαμπριέλ Μπορτολέτο   Audi                  10

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ     Audi                   7

16. Κάρλος Σάινθ           Williams               6

17. Άλεξ Άλμπον            Williams               5

18. Εστεμπάν Οκόν          Haas                   3

19. Φερνάντο Αλόνσο        Aston Martin           3

20. Γιούκι Τσουνόντα       Racing Bulls           1

21. Σέρχιο Πέρεζ           Cadillac               0

22. Λανς Στρολ             Aston Martin           0

23. Βάλτερι Μπότας         Cadillac               0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ 2026

1.Mercedes-AMG                  503

2. Ferrari                       358

3. McLaren                       306

4. Red Bull Racing               230

5. Racing Bulls                   77

6. Alpine                         68

7. Haas                           21

8. Audi                           17

9. Williams                       11

10. Aston Martin                    3

11. Cadillac                        0

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